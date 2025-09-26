Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: "Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas"

Los desayunos tipo buffet, tal como los conocemos en la actualidad, nacieron en 1946 en Las Vegas, de la mano de Herb MacDonald, quien ideó esta modalidad para atraer clientes a su casino ofreciendo comida en abundancia por un precio fijo. La propuesta fue adoptada con rapidez por otros casinos, ya que ofrecía a los clientes la posibilidad de degustar una amplia variedad de platos a un coste accesible, lo que incentivaba su permanencia en el establecimiento por más tiempo.

Si bien la idea de la comida en buffet tiene raíces en los banquetes aristocráticos franceses del siglo XVIII y los desayunos ingleses del siglo XIX, el formato "todo lo que puedas comer" es una creación posterior. Esta idea se volvió muy popular e incluso se exendió más allá de los casinos, para incluir hoteles y restaurantes de todo el mundo, ofreciendo una gran variedad de opciones para el desayuno. Actualmente, en Cáceres no había ninguna opción similar que ofreciera desayunos de este tipo. Por ello, Juan Antonio Cáceres ha inaugurado en la calle Motril un espacio gastronómico que propone desayunos estilo buffet y comida casera, tanto para llevar como para disfrutar en el local.

Juan Antonio Cáceres, propietario del nuevo buffet de desayunos en la ciudad. / Jorge Valiente

Desayunos tipo buffet y comida para llevar

"Nos dedicamos a todo tipo de eventos, y de ahí surgió la idea de ofrecer comida para llevar. Poco después, decidimos incorporar desayunos tipo buffet, ya que en la ciudad no existía nada parecido. Nuestra intención es combinar ambas propuestas, ofrecer desayunos a primera hora de la mañana y justo a mediodía, un táper con un menú saludable para llevar, disponible de lunes a viernes. La comida estará a disposición del cliente durante toda la jornada, aunque el plato del día se servirá exclusivamente a partir de las 12 del mediodía, para que el cliente pueda llevárselo caliente. Además, próximamente lanzaremos una iniciativa para que quienes vengan a desayunar puedan llevarse un táper por solo un euro más".

Buffet de desayunos por dentro. / Jorge Valiente

Carnes a la brasa

Además, el establecimiento dispone de un microondas para que los clientes puedan calentar su táper y consumirlo allí mismo, sin necesidad de llevárselo a casa. La oferta gastronómica incluye una amplia variedad de arroces, y el menú del día será fijo, compuesto por un primero y un segundo, siempre cumpliendo con la normativa vigente y evitando el uso de grasas trans. Como novedad, se incorporarán carnes a la brasa envasadas al vacío, pensadas para que el cliente pueda calentarlas fácilmente en el microondas y disfrutar de un resultado tan sabroso como si las hubiera preparado en casa. El horario de atención será de 8 o 9 de la mañana hasta las 17:00 horas. Asimismo, se ofrecerán comidas privadas con reserva previa, semanas gastronómicas y estarán abiertos a nuevas propuestas e ideas.