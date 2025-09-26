Una pancarta contra los alquileres abusivos en el campus de Cáceres provoca la reacción de la ministra de Vivienda

La semana no ha estado exenta de polémica en el campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura. Una pancarta anónima apareció colgada en una de las vías principales del área estudiantil denunciando los alquileres abusivos y las reacciones han llegado, incluso, al Gobierno.

Beca

'¿De qué me sirve conseguir la beca si se la queda mi casero?', se podía leer en una sábana atada entre dos árboles. La imagen ha sido difundida a través de las redes sociales por un usuario de X que es profesor de Derecho Constitucional y Unión Europea en la UEx. El mensaje ya ha superado las 350.000 visualizaciones y tiene 18.000 'likes'.

Inmobiliarias

Los meses de julio y agosto han sido frenéticos para las inmobiliarias, que suelen trabajar a contrarreloj para gestionar los centenares de pisos de alquiler que se necesitan en la ciudad. Los expertos en el sector cifran en 20.000 las personas flotantes que llegan en septiembre a Cáceres.

Precio

Según señalaba un comercial de Inmobiliarias Fernández a este diario hace unos días, el precio medio de una habitación está entre 170 y 250 euros. Un piso completo cuesta entre 500 y 700 euros, aunque también se pueden encontrar por 800 o 900 euros.

Aumento

Ante el aumento de los precios de alquiler, algunas instituciones y plataformas han solicitado al ayuntamiento que la ciudad sea declarada como zona tensionada. Sin embargo, el alcalde de Cáceres se ha mostrado históricamente contrario a esta opción porque "se está demostrando que en aquellos lugares donde se ha declarado, el efecto ha sido, precisamente, el contrario".

Habla la ministra

La pancarta publicada en Cáceres ha llegado al Ministerio de Vivienda. Preguntada la ministra, Isabel Rodríguez, aseguró este jueves que "los nuevos alojamientos que se podrán construir para facilitar la vivienda a estudiantes podrán estar en funcionamiento en dos años".

Importancia

"Para mí es muy importante y es sobre lo que está trabajando la ministra de Universidades, Diana Morant: la necesidad de dotar de más instrumentos a la comunidad universitaria, a las universidades públicas", ha afirmado.

Gobierno

En este sentido, ha agregado que el Gobierno quiere "seguir ahondando en esas ayudas para impedir que nadie se quede en mitad del ascensor, cuando precisamente la universidad pública en nuestro país ha sido garante de ese ascensor social y de esa consolidación del Estado del bienestar".