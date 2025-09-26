Nuestro pasado
'Papelería López' en Cáceres remoza el establecimiento
De la reforma de la papelería al fin de la venta de leche a granel
En 1956 la 'Papelería López', situada en la calle San Pedro, remoza el establecimiento. Ese mismo año el litro de leche cuesta en Extremadura 4 pesetas con 50 céntimos y la Caja de Ahorros de la ciudad rebasa en diciembre el primer centenar de millones. Hasta finales de los años 60, la leche llegaba a las casas cacereñas de forma muy distinta a como la conocemos hoy. Los famosos lecheros de Casar de Cáceres recorrían la ciudad con sus burros cargados de cántaros metálicos, repartiendo el producto a granel directamente a domicilio, midiendo en litros, medios litros o cuartillos.
Higienización de la leche
Sin embargo, en 1968 todo cambió, entró en vigor la obligatoriedad de higienizar toda la leche destinada al consumo público, lo que supuso también la prohibición de su venta a granel. A partir de ese momento, el suministro pasó a centralizarse a través de Industrias Lácteas Cacereñas S. A. Durante décadas, la leche más consumida en Cáceres era la de cabra, aunque también se utilizaba la leche de burra, especialmente como remedio para la anemia y la desnutrición en sectores vulnerables.
Vacas frisonas
Ya en el siglo XIX, para atender la creciente demanda, comenzaron a llegar a la provincia vacas frisonas traídas desde Holanda, conocidas popularmente como "suizas", mucho más productivas que las razas autóctonas. A más demanda, sin embargo, más tentaciones: no fueron pocos los que adulteraban la leche añadiendo agua para aumentar el beneficio.
