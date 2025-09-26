Un permiso medioambiental paraliza la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres)

Un informe medioambiental de afección a Red Natura 2000 ha paralizado la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor, donde desde el pasado lunes trabajaban una serie de expertos arqueólogos de la empresa vasca Sociedad de Ciencias Aranzadi para tratar de hallar una veintena de cuerpos que fueron asesinados en la zona de La Raya en el verano de 1936. Es la tercera fase del proyecto para tratar de encontrar los cadáveres, que ha sido financiada por la Diputación de Cáceres por un valor superior a los 113.000 euros y gestionada por la Universidad de Extremadura.

Dos fases previas

Es importante destacar que el proyecto se inició en 2023. En una primera fase trabajaron en otra de las bocas de la mina, donde bajaron hasta una profundidad de 40 metros, pero lo encontraron todo inundado. Había galerías verticales y horizontales. Se metió una bomba para sacar el agua para ver si podían salir cuerpos allí, pero no. Se desconocía la profundidad total que tenía. Si en la boca en la que están trabajando actualmente (donde ya actuaron en la segunda fase) no hallan los restos, plantean la posibilidad de volver a trabajar en esta. Sin embargo, los indicios apuntan a que deberían estar donde retomarán los trabajos.

ZEC

Tras paralizarse la exhumación, el historiador y catedrático de la UEx que está al frente del proyecto, Julián Chaves, ha acelerado para lograr el permiso medioambiental. Cuenta con el compromiso de la Junta de Extremadura de que se resolvería en las próximas horas, pero aún no hay novedades. Según cuentan fuentes del Ayuntamiento de Zarza la Mayor, se solicitó la licencia necesaria para las obras el pasado agosto, pero no fue concedida al faltar el permiso de afección a la Zona de Especial Conservación (ZEC) La Paloma. El pasado lunes, los trabajos comenzaron. Sin embargo, el miércoles se dictó una resolución de alcaldía por la que se obligaba a frenar la actuación hasta que se lograsen todos los permisos.

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor /

Luciano Montero

Este viernes, el representante de la Agrupación de Familiares Víctimas de la Represión y el Franquismo de Zarza la Mayor, Luciano Montero, anunciaba a los medios que se había ordenado la paralización de las excavaciones. Por su parte, la empresa adjudicataria de la actuación no ha podido trabajar ni jueves ni viernes. Por ello, han optado por regresar al País Vasco hasta que se resuelva el trámite. Aún les queda más de una semana de trabajo que se comprometen a cumplir. «Es la tercera vez que nos adentramos en la mina, y ya sabemos cómo funciona. Vamos mucho más rápido que otras veces. Ya estamos a 34 metros bajo tierra. La estimación es que bajemos hasta los 40, por lo que se prevé que lleguemos al final durante estos trabajos», concluye Asier Izaguirre, uno de los trabajadores del Grupo Aranzadi.

Críticas a la decisión

Las instituciones encargadas del proyecto y la firma que acomete las obras, se han mostrado asombrados con la decisión del consistorio de frenar en seco la actuación. Aseguran que el permiso de afección a la Red Natura 2000 no se ha solicitado por parte del ayuntamiento en las dos fases anteriores y que no suele ser habitual en este tipo de trabajos: «El problema es del equipo del consistorio, que ha obrado de una forma diferente a las ocasiones previas. Parece que actúan de forma arbitraria», denuncian. Por su parte, el alcalde zarzeño, Félix Bayón Lillo (Levanta Extremadura), se defiende asegurando que «la razón es que ahora sí estoy asentado en el cargo y sé los informes que tengo que pedir». Cabe recordar que llegó a la alcaldía en el año 2023, cuando ya se estaba ejecutando la primera fase, y que la segunda se realizó en el año 2024: «Yo acababa de llegar, supuse que todo estaba bien por el trabajo de la anterior alcaldesa, pero ahora me doy cuenta de que no», incide.

Julián Chaves

Desde el consistorio detallan que están en contacto permanente con el catedrático Julián Chaves y que se han comprometido a que, cuando se logre el permiso, aportarán la licencia necesaria para continuar con los trabajos.

Carlos Gil

Informes

Por otro lado, en los informes técnicos y jurídicos aportados por la Mancomunidad Rivera Fresnedosa, se basan en la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura para declarar las actividades de exhumación de restos de víctimas como de utilidad pública e interés social al efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deben realizarse. También señala la importancia de contar con las autorizaciones pertinentes y los informes sectoriales de las administraciones públicas que pudieran verse afectadas, incluyendo la zona de actuación de la mina La Paloma por estar delimitada como un espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000.

Ahora, todo queda condicionado a la obtención del permiso medioambiental para que el Grupo Aranzadi regrese a Zarza la Mayor y concluya los trabajos, previsiblemente la próxima semana.