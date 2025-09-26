Operación policial
Prisión comunicada y sin fianza para cuatro detenidos por la operación contra la prostitución en la céntrica calle Alzapiernas de Cáceres
Se les acusa de delitos de trata de seres humanos, prostitución, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cáceres, en funciones de guardia, ha decretado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza para cuatro detenidos que pasaron a disposición judicial tras una operación contra la prostitución en Cáceres, que presuntamente se ejercía en una vivienda de la céntrica calle Alzapiernas de la ciudad.
Varios delitos
Según confirman a fuentes judiciales, se ha decretado la prisión provisional por los delitos de trata de seres humanos, prostitución, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La instrucción del caso, que está bajo secreto de sumario, la dirimirá el Juzgado Número 2 de Cáceres.
La operación policial contra la prostitución se ejecutó el pasado miércoles y la Jefatura de la Policía Nacional ha confirmado que participaron agentes de Cáceres y Madrid. Accedieron al interior de una vivienda en las inmediaciones del párking Obispo Galarza, y procedieron a la detención de varias personas. Y cuatro pasaron a disposición judicial.
Secreto de sumario
Las diligencias están bajo secreto de sumario, aunque la policía sí confirma que se trata de un operativo a nivel nacional, y no descartan más actuaciones relacionadas con la operación emprendida.
La calle Alzapiernas es una vía de comunicación con el centro de la capital cacereña, ya que se encuentra muy próxima a la plaza Mayor; además de ser un lugar de paso para los turistas y visitantes que llegan a Cáceres, ya que los autobuses de línea hacen parada en Obispo Galarza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres