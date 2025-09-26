Prisión comunicada y sin fianza para cuatro detenidos por la operación contra la prostitución en la céntrica calle Alzapiernas de Cáceres

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cáceres, en funciones de guardia, ha decretado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza para cuatro detenidos que pasaron a disposición judicial tras una operación contra la prostitución en Cáceres, que presuntamente se ejercía en una vivienda de la céntrica calle Alzapiernas de la ciudad.

Varios delitos

Según confirman a fuentes judiciales, se ha decretado la prisión provisional por los delitos de trata de seres humanos, prostitución, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La instrucción del caso, que está bajo secreto de sumario, la dirimirá el Juzgado Número 2 de Cáceres.

La operación policial contra la prostitución se ejecutó el pasado miércoles y la Jefatura de la Policía Nacional ha confirmado que participaron agentes de Cáceres y Madrid. Accedieron al interior de una vivienda en las inmediaciones del párking Obispo Galarza, y procedieron a la detención de varias personas. Y cuatro pasaron a disposición judicial.

Vivienda investigada en Alzapiernas. / EP

Secreto de sumario

Las diligencias están bajo secreto de sumario, aunque la policía sí confirma que se trata de un operativo a nivel nacional, y no descartan más actuaciones relacionadas con la operación emprendida.

La calle Alzapiernas es una vía de comunicación con el centro de la capital cacereña, ya que se encuentra muy próxima a la plaza Mayor; además de ser un lugar de paso para los turistas y visitantes que llegan a Cáceres, ya que los autobuses de línea hacen parada en Obispo Galarza.