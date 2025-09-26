Última hora: Nisa cumple una demanda histórica y adjudica la construcción del puente de Cedillo

La noticia más esperada en La Raya de Cáceres y Portugal acaba de hacerse realidad. La Cámara Municipal de Nisa ha aprobado en una reunión extraordinaria celebrada este viernes la adjudicación del puente internacional sobre el Río Sever y la carretera que servirá de acceso al viaducto por la parte luso.

Empresa

La Asamblea Municipal comandada por la alcaldesa María Idalina Trindade ha aprobado la adjudicación de los trabajos a la empresa Alexandre Barbosa Borges, SA por un importe total de 19.248.350,39 euros, en un proyecto financiado por el Mecanismo de Transformación y Resiliencia de la Unión Europea en cerca de doce millones de euros.

"En breve"

La obra tendrá inicio "en breve", según asegura la Cámara Municipal de Nisa en nota de prensa, y contempla, además de la construcción del nuevo puente, la recalificación de la carretera EM1139 a lo largo de, aproximadamente, 9 kilómetros, así como la creación de un nuevo corredor de 700 metros por el margen portugués del río Sever para llegar al futuro viaducto.

Así será el futuro puente de Cedillo. / CEDIDA

Características

Tendrá una longitud aproximada de 160 metros y la calzada tendrá un ancho de 11,5 metros, incluyendo dos carriles de 3,5 cada uno, arcenes y aceras que tendrán un toque distintivo y dejarán constancia del carácter luso de la infraestructura. Contempla dos arcos gemelos de hormigón, apoyados en macizos de cimentación, una solución que evita la colocación de pilares en el cauce regular del río.

Demanda histórica

Es una demanda histórica en La Raya. Actualmente, para viajar de la localidad de Cedillo a la alentejana de Montalvâo hay que cruzar la fontera por Marvâo, lo que convierte este viaje entre dos pueblos que apenas están separados por 13 kilómetros en una travesía de 130, por lo que el viaducto reducirá el trayecto en más de 100 kilómetros. Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever. Únicamente se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante unas 36 horas consecutivas (desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo) siempre y cuando fuese el Ayuntamiento de Cedillo quien se encargase de la seguridad durante este tiempo.