Álex O’Dogherty y Galavis animan el fin de semana en Cáceres

De mapas históricos a riffs de rock y comedia sin filtros.

Visitas guiadas a la exposición 'Ciudades del mundo'

El Ayuntamiento de Cáceres y el Instituto Geográfico Nacional han organizado visitas guiadas a la exposición 'Ciudades del mundo', que se celebran todos los viernes hasta el 24 de octubre en el Palacio de la Isla. Las visitas, dirigidas tanto al público general como a grupos y centros educativos, se realizarán en dos turnos, de 10.00 a 11.00 y de 11.30 a 12.30 horas, con inscripción previa.

La muestra ofrece un recorrido por la representación histórica de las ciudades a través de mapas, vistas y piezas seleccionadas. Las visitas estarán guiadas por miembros del Instituto Geográfico Nacional, que aportarán contexto, curiosidades y numerosas anécdotas.

Álex O’Dogherty presenta 'Palabras Mayores' en el Gran Teatro

Este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acoge el nuevo espectáculo de Álex O’Dogherty, 'Palabras Mayores', un show sin filtros. Con su característico humor irreverente y su capacidad para saltar de un rap a un romancero sin pestañear, aborda todo tipo de temas, desde la inteligencia artificial hasta su propio entierro, pasando por farmacias, chistes fuera de lugar y los omnipresentes “opinadores”. Su mente va a mil por hora, y eso se refleja en un espectáculo imprevisible, divertido y lleno de sorpresas, incluso para quienes lleguen tarde.

La obra tiene una duración aproximada de 100 minutos y está recomendada para mayores de 16 años. Las puertas abrirán 30 minutos antes del inicio y no se permitirá la entrada una vez comenzada la función.

Galavis en el Boogaloo Club

El próximo sábado 27 de septiembre, a las 22.30 horas, el Boogaloo Club acogerá una noche llena de energía con la actuación de Galavis, la banda extremeña de rock & roll. En el marco del 'Festival Movietone', que fusiona cine y música en la programación cultural de septiembre. La banda promete un espectáculo intenso y directo, con riffs afilados y una puesta en escena vibrante. Una cita imprescindible para los amantes del rock que quieran despedir el mes con la mejor música en vivo.