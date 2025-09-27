Festejos
Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro
La hostelería podrán instalar barras durante todo el fin de semana y en la calle Rodríguez Moñino se ha instalado un escenario
Arranca la feria de San Miguel en Cáceres con un notable seguimiento en las calles del centro. Tal y como viene celebrándose en los últimos años, el fin de semana del 26 al 28 de septiembre, la ciudad conmemora uno de sus festejos tradicionales junto a las ferias de mayo aunque lo hará en un formato reducido.
La celebración se centra en los bares de la ciudad, que tienen permitido sacar barras a la calle. Así, se podía constatar la animación de zonas como Rodríguez Moñino, que decoró con banderolas la calle e incluso ha instalado un escenario para acoger conciertos de pequeño formato a lo largo del fin de semana. Este sábado, el pronóstico meteorológico es favorable, no tanto así el domingo, que hay previsión de lluvia.
Las normas
Según informa el consistorio cacereño, la música ambiente deberá respetar en todo momento la normativa autonómica y local en materia de ruidos y vibraciones. No se autorizan televisores, planchas, parrillas ni otros elementos de cocina en la vía pública.
Por razones de seguridad, queda prohibido el uso de cristal en la vía pública, debiendo utilizarse preferiblemente envases reciclables o reutilizables. No está permitida la práctica de botellón y las decoraciones no podrán obstaculizar la circulación. Asimismo, los establecimientos deberán mantener sus aseos abiertos y los espacios utilizados deberán quedar limpios tras la actividad.
