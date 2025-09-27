Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos

Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro

La hostelería podrán instalar barras durante todo el fin de semana y en la calle Rodríguez Moñino se ha instalado un escenario

Imagen de la feria de San Miguel en Rodríguez Moñino. | EL PERIÓDICO

Imagen de la feria de San Miguel en Rodríguez Moñino. | EL PERIÓDICO

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

Arranca la feria de San Miguel en Cáceres con un notable seguimiento en las calles del centro. Tal y como viene celebrándose en los últimos años, el fin de semana del 26 al 28 de septiembre, la ciudad conmemora uno de sus festejos tradicionales junto a las ferias de mayo aunque lo hará en un formato reducido.

La celebración se centra en los bares de la ciudad, que tienen permitido sacar barras a la calle. Así, se podía constatar la animación de zonas como Rodríguez Moñino, que decoró con banderolas la calle e incluso ha instalado un escenario para acoger conciertos de pequeño formato a lo largo del fin de semana. Este sábado, el pronóstico meteorológico es favorable, no tanto así el domingo, que hay previsión de lluvia.

Las normas

Según informa el consistorio cacereño, la música ambiente deberá respetar en todo momento la normativa autonómica y local en materia de ruidos y vibraciones. No se autorizan televisores, planchas, parrillas ni otros elementos de cocina en la vía pública.

Noticias relacionadas y más

Por razones de seguridad, queda prohibido el uso de cristal en la vía pública, debiendo utilizarse preferiblemente envases reciclables o reutilizables. No está permitida la práctica de botellón y las decoraciones no podrán obstaculizar la circulación. Asimismo, los establecimientos deberán mantener sus aseos abiertos y los espacios utilizados deberán quedar limpios tras la actividad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
  2. La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
  3. Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
  4. Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
  5. El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
  6. El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
  7. El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
  8. El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres

Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos

Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos

Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro

Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro

Nisa cumple una demanda histórica y adjudica la construcción del puente de Cedillo

Nisa cumple una demanda histórica y adjudica la construcción del puente de Cedillo

Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: "Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo"

Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: "Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo"

'Papelería López' en Cáceres remoza el establecimiento

'Papelería López' en Cáceres remoza el establecimiento

Un permiso medioambiental paraliza la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres)

Un permiso medioambiental paraliza la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres)

Una pancarta contra los alquileres abusivos en el campus de Cáceres provoca la reacción de la ministra de Vivienda

Una pancarta contra los alquileres abusivos en el campus de Cáceres provoca la reacción de la ministra de Vivienda

Prisión comunicada y sin fianza para cuatro detenidos por la operación contra la prostitución en la céntrica calle Alzapiernas de Cáceres

Prisión comunicada y sin fianza para cuatro detenidos por la operación contra la prostitución en la céntrica calle Alzapiernas de Cáceres
Tracking Pixel Contents