Cáceres celebra 25 años de reivindicación de los derechos de las personas sordas

Veinticinco años. Este es el tiempo que lleva Fexas, las siglas bajo las que se recogen las asociaciones repartidas en la región, trabajando para velar que se cumplen los derechos de las personas sordas en Extremadura. Este sábado quiso celebrar el logro con un acto en Cáceres que reunión a una representación de los colectivos amparados en la federación y autoridades. Fue en el complejo San Francisco, un espacio que compagina este fin de semana una agenda ajetreada con el congreso de innovación digital, el lugar elegido para la ceremonia.

La cita fue presidida por la consejera de Salud, Sara García, que acudió en representación de la Junta de Extremadura y, por alusiones, de la presidenta María Guardiola. En representación de las diputaciones estuvo presente el presidente de la institución en Cáceres, Miguel Ángel Morales, y de Badajoz, Raquel del Puerto. El acto arrancó con una actuación de la compañía Arymux, que fusiona lengua de signos y danza y estaba previsto que a lo largo de la ceremonia se entregaran reconocimientos a instituciones destacadas. Continuará la jornada con monólogos, una convivencia en el complejo y una representación de teatro de Made in Deaf.

Autoridades y asistentes. / JORGE VALIENTE

Una accesiblidad "plena"

En un acto reciente en la Asamblea de Extremadura, la federación reivindicó "la necesidad de lograr la accesibilidad plena para las personas sordas" e insistió en "la importancia de que la educación sea más accesible desde la infancia". "Ahora mismo, el reto es accesibilidad para todas las personas sordas y mejorar su calidad de vida", puso de relieve en declaraciones a los medios el presidente de Fexas, José Manuel Cercas.