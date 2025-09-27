Cáceres desiste del contencioso por la negativa del Gobierno a las ayudas del bus urbano

La Junta local de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido no interponer finalmente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución del Ministerio de Transporte (concretamente, de la Subdirección General de Gestión del Transporte por Carretera y Ferrocarril), que desestimó las ayudas directas al transporte público terrestre, urbano e interurbano en el ámbito local cacereño, ya que se concederá una subvención nominativa.

'Cacicada'

El consistorio cacereño anunció el pasado mes de junio que presentaría alegaciones contra la resolución, que el Gobierno popular había calificado de “broma de mal gusto”. La decisión de alegar y de acudir a los tribunales se tomó en Junta local de Gobierno, tras las declaraciones del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que había calificado de “cacicada” del Gobierno central esa resolución.

Según la resolución del Ministerio de Transporte, el consistorio cacereño no había cumplido con uno de los requisitos para recibir esas ayudas directas: aplicar los descuentos en el bus urbano antes del 1 de febrero de 2025.

Decisión 'injusta'

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha aseverado que “no se interpondrá recurso, una vez que el Ministerio ha informado al ayuntamiento de que ha elaborado un borrador de Real Decreto en el que se concede una subvención nominativa” al consistorio, “por el mismo importe que no se admitió durante el primer semestre del año”, cuando la ciudad quedó excluida de las ayudas al transporte.

“Nos alegramos de que con ese borrador se vaya a rectificar lo que no se nos concedió, y que se reconozca que teníamos razón en nuestras argumentaciones contra una decisión injusta”, ha valorado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno.