Cáceres inaugura el nuevo albergue de la protectora de animales tras un periplo de años: “Es un logro"

Menta. Mónica. Lino. Kira. Gofre. Cristi. Todos ellos tienen en común que comparten un flamante nuevo hogar en Cáceres. Por avatares de la vida y otras circunstancias relacionadas con la mala fe de sus cuidadores humanos, perros como los que llevan estos apodos han acabado en abandonados hasta que la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales les ha proporcionado refugio. Este colectivo lleva trabajando de forma desinteresada y voluntaria por los derechos de los animales desde los noventa y este año está de enhorabuena porque, tras años de esfuerzos y trámites, puede presumir desde este verano de unas nuevas flamantes instalaciones que den cobijo a sus futuros huéspedes temporales.

Aunque el albergue de la protectora lleva en funcionamiento en su nueva sede desde verano, ha sido este sábado cuando tuvo lugar su apertura oficial con una jornada de convivencia que contó con los propios socios y representantes del ámbito de la política como representantes de la corporación municipal, los concejales Pedro Muriel, Ñete Bohigas y David Holguín, o del ámbito de la justicia como la fiscal jefa Olga Suárez e incluso del ámbito de las artes escénicas como el actor Alberto Amarilla. Así, en un ambiente festivo y una temperatura más agradable de la que hubiera hecho en pleno julio, la familia de la protectora celebró una inauguración con visita guiada y aperitivo para los asistentes y la inauguración también de la escultura a cargo de César David.

Una "segunda oportunidad"

Expresó en declaraciones a este diario Isabel Alcalá, una de las voces de la asociación, su satisfacción porque se haya materializado un proyecto esperado tras un periplo que se ha prolongado durante años, pandemia mediante. “Después de muchos años peleando es un logro”, apuntó. Recordó que en 2011 la asociación salió de las instalaciones municipales y desde entonces, han estado buscando terrenos, una tarea ardua debido a la dificultad por las zonas de protección de las fincas del área metropolitana, hasta que en 2017 se compró la finca y hasta 2023 no se empezó a construir. Ahora, en una extensa finca comparten protagonismo la base con los cheniles, un edificio para tareas administrativas y un espacio abierto para que los animales puedan moverse con libertad.

En esa línea, sostiene que "la idea de una protectora no debe ser recoger animales y que permanezcan aquí de por vida sino que tengan una segunda oportunidad, que sea un sitio de paso" al tiempo que destaca que su función debe ser "concienciar y educar" y "evitar el maltrato".