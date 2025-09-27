Iris Jugo, coordinadora de Cáceres 2031: "Mirar a Europa nos ayuda a ponernos en valor"

Su nombramiento se produjo en mayo y desde entonces han acelerado la maquinaria de la candiatura , ¿cómo han sido estos primeros meses?

Me he sentido muy acogida y Cáceres 2031 es un proyecto apasionante. Es complejo porque hay que reflejar todo lo que una ciudad ya tiene y todo lo que quiere ser de mayor y eso no es fácil. Eso supone escuchar tener paciencia., requiere un tiempo de entendimiento. Poco a poco, tengo la sensación de que vamos hacia un objetivo. La capitalidad es una excusa para hacer que la cultura sea la fuerza que nos une y nos lleva a caminar hacia una ciudad mejor. Mejor porque la cultura nos humaniza, nos conecta con los sentimientos. Hay muchas ganas.

Cáceres es una ciudad orgullosa de su ciudad monumental Patrimonio de la Humanidad, eso está ya más que asumido, ¿qué puede aportar a la candidatura la margen de su valor patrimonial?

Cuando sales de España, ocurren dos procesos. Sales de tu zona de confort y tienes miedo y a la vez, reconoces el valor que tiene tu tierra y tus costumbres. El cacereño y extremeño da por hecho todas las virtudes que tienen y cada vez que alguien viene de fuera dice «esta gente es maravillosa, ¿lo saben?» y digo: «no». Y luego a nivel cultural, tienen una oferta muy extensa, continuada, variada. Mirar a Europa es una oportunidad para ponernos en valor y darnos cuenta de que a veces no sabemos comunicar todo lo que tenemos.

En su momento, cuando se presentó en mayo le preguntaron si creía que llegábamos tarde porque otras candidaturas estaban más definidas y dijo que no, meses después, ¿sigue manteniendo esta afirmación?

El proceso de candidatura se inicia cuando una ciudad se une para crecer culturalmente y eso lo lleva haciendo Cáceres durante años. Si piensas que la candidatura empieza el día que yo firmo, puedes pensar, vamos tarde. Si eres consciente de todo el trabajo que se viene haciendo piensas, vamos bien.

Si a lo largo de estas últimas semanas se han producido avances como visitas a Malta o a Bélgica, ¿cómo perciben a Cáceres?

En Malta han sido muy acogedores, y eso que no nos conocían. Fuimos a aprender porque La Valeta fue capital cultural en 2018 y era un territorio que se parecía mucho al nuestro y ha cambiado mucho. También fuimos a tender puentes con las dos ciudades que se presentan en Malta. Lo fascinante es que les encanta la Semana Santa. Ellos entregan el proyecto ahora ya.

Y en España esa primera criba será en diciembre, ¿confían en pasarla?

Absolutamente.

En Bruselas presentaron, precisamente, un proyecto basado en el concepto de la ‘transcultura’, ¿podría detallar en qué consiste ?

Surge de la trashumancia. Durante siglos, el poder de un imperio se basaba en el número de ovejas merinas. Basándonos en esta idea de que viajando cuidamos de los nuestros y de que generamos riqueza, quisimos trasladar esa idea de que la cultura es ir más allá de nosotros mismos. Somos una candidatura que no tiene polarización. Muchas candidaturas empiezan con un proyecto artístico y van sumando apoyos y en el caso de Cáceres ha sido al revés y eso permite que todo lo demás florezca.

En esta carrera se tiene muy presente que Cáceres ya lo intentó con 2016 y también parecía haber posibilidades, ¿qué diferencia esta candidatura de la anterior?

Creo que Cáceres recuerda un fracaso, pero hubo muchas cosas positivas aunque quizá no estaba preparada para ser capital europea. Se aprende de los errores, hemos revisado para saber que no se debe repetir, pero no es comparable. Ahora no estamos en el mismo escenario y tampoco es el mismo escenario el que se pide para la cultura en Europa.

En relación a esos movimientos, esta semana se ha abierto el plazo para presentar proyectos y hace meses salió un concurso para componer una cantata, ¿hay ganadora ya?

Habemus cantata. Cáceres 2031 entiende que sin la infancia ni la juventud no es posible.

Y de aquí a diciembre, ¿puede avanzar alguna actividad que vaya a tener lugar en la ciudad?

Lo principal es la escritura del libro que se presentará al tribunal y en paralelo, una serie de acciones. Están previstas acciones participativas, pero como mucha stienen elementos sorpresa no las puedo contar aunque sí puedo avanzar que los ciudadanos serán partícipes. En paralelo, Europa nos pide analizar qué tenemos que mejorar, tenemos que saber más de captación de fondos, tener más contacto con creadores europeos, tenemos que formar a nuestros jóvenes. No puede salir del dinero público, eso es una muerte a largo plazo y eso es bastante habitual aquí. Hay que aprender a que una parte de la financiación venga de otras fuentes.

¿Cree que Cáceres realmente se proyecta a Europa?

Tenemos Irish Fleadh, Womad. Sí hay un componente internacional, falta coordinarlo y visibilizarlo.

En las últimas semanas también se ha reunido con agentes culturales rurales, ¿qué percibe?

Son unos auténticos héroes. Con muy poco están haciendo muchísimo. Hay un nivel de participación altísimo y hay un gran respeto por el diálogo.

Y hablando de diálogo, la coyuntura europea está marcada por la polarización, ¿considera que la cultura es una herramienta para suavizar esa circunstancia?

Cuando tienes una formación artística, ganas en autoestima y cuando tienes autoestima, no tienes que enfrentarte con nadie. Los datos nos dicen que, en general en España, hay poca participación en eventos culturales comparado con Holanda. Cuando normalizamos que los lugares donde se produce la cultura son de todos, estamos hablando de una verdadero cambio.

¿Qué le diría a los que creen y a los que no creen en Cáceres 2031? ¿Qué cree que ganaría la ciudad?

Yo lo veo como un proceso en el que ya estamos ganando. Entiendo a los escépticos, pero estamos plantando. Entiendo que el ciudadano de a pie piense que no se está haciendo nada y le digo que espere. Es algo grande que no se hace de la noche a la mañana.