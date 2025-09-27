Árboles secos, pavimento desgastado y basura acumulada: la Ronda Norte de Cáceres, en el punto de mira

Inaugurada en el año 2004, la Ronda Norte nació como un eje de comunicación que rodea Cáceres por el norte. Parte de la glorieta V Centenario, en la N-630, y termina en la N-521, a la altura del Centro de Enseñanzas Integradas. 6,032 kilómetros por los que discurren dos carriles por calzada, con mediana, y arcenes exterior e interior. Pero también, un carril bici y peatonal, convirtiendo a la vía en una de las principales zonas de paseo de la ciudad, donde antaño se plantaron árboles, arbustos o matorrales para minimizar el impacto visual y paisajístico de la obra pública, cuyo presupuesto superó los 20 millones de euros. Sin embargo, algunos de esos árboles se encuentran hoy secos. Además, el pavimento del carril bici está muy desgastado en algunos tramos y la basura se acumula en las cunetas. ¿La opinión de los vecinos? "Está totalmente dejada".

Deterioro del asfalto y basura

Así lo considera Pilar Molina, que reside en el barrio de Montesol. Cree que la zona "es estupenda y un privilegio", pero no niega el abandono que se percibe, "sobre todo, en el asfalto". Y basta con echar un vistazo para comprobarlo. Partiendo desde la rotonda que une las calles Valeriano Gutiérrez Macías y Cordel de Merinas hacia el McDonalds, pueden apreciarse considerables desperfectos en el pavimento, dejando a la vista la gravilla. Pero, no queda ahí la cosa.

Si se continúa por esa misma calle, salta a la vista la cantidad de restos (en su mayoría, procedentes de la cadena de comida rápida) mal depositados por el borde del carril bici. Una muestra de la falta de limpieza (algunos vecinos destacan que los vasos llegan a perder el color por el tiempo que permanecen ahí tirados) pero, también, de las conductas incívicas, que están motivando la llegada de animales atraídos por la presencia de comida.

El contenedor marrón

En este punto, un pequeño paréntesis. En relación con la presencia de basura, algunos vecinos exponen sus dudas ante la correcta utilización del recientemente presentado contenedor marrón, cuya implantación en toda la ciudad está prevista para el 30 de septiembre. La cuestión es que dicho contenedor está previsto para echar precisamente (y, exclusivamente) materia orgánica. Llevan una cerradura de seguridad que puede ser abierta con una tarjeta magnética o mediante una aplicación móvil, llamada 'City In Touch'. Las tarjetas pueden recogerse en la base central del servicio de limpieza y recogida de residuos (Ex-390 Torrejón el Rubio), con horario de 8.00 a 12.00 horas, de lunes a viernes, y en la base auxiliar del parque del Príncipe (avenida Rodríguez de Ledesma, 9), con horario de 12.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Ahora sí, continuando con esos comportamientos inadecuados, que afectan a la Ronda Norte, un paseante destaca la presencia de "papeleras arrancadas y un banco que han roto dos veces". Pero, además, señala otra problemática en la zona. "Hay una rama tirada que lleva ya unos días y no la quitan. La gente ha ido arrancando algunos trozos por su cuenta para facilitar el paso", explica.

"Casi me choco con una bicicleta"

"El otro día casi me choco con una bicicleta. Él no me podía ver por la rama, y yo a él tampoco", explica otro vecino. Muy tajante, considera que la Ronda, en general, "está abandonada, sobre todo en tema de jardinería y limpieza". En la línea del testimonio anterior, señala la falta de papeleras, "porque no están sustituyendo las que se rompen. Incluso, algunas están tiradas en la cuneta". Además, pone en el foco la presencia de setos poco poblados que, por ejemplo, pueden apreciarse en el paso de la vía de circunvalación por el R-66. Allí, en la zona de la calle Aries, es fácilmente apreciable la deformación del pavimento a consecuencia de las raíces. Un efecto que puede ser especialmente peligroso para los mayores, por el riesgo de tropiezo.

David Galiano pasa habitualmente por la zona y es testigo del "deterioro del asfalto". "Tendría que tener un poco más de mantenimiento", considera. Además, se refiere a la necesidad de podar "para prevenir que los que vayan andando tengan que ir esquivando las ramas". Igualmente, asevera que con la llegada del otoño, se caen las hojas de los árboles y "puede ser resbaladizo para los viandantes". También a la vegetación se refiere Carlos Bordallo, otro cacereño que recorre la ronda. "Está seca por todas partes. Creo que se tendría que cuidar un poco más, podar más a menudo porque se caen las ramas", dice. Y puede que también se necesitase un mayor riego, pues en la mediana del tramo ubicado entre las glorietas del R-66 y de la carretera del Casar puede observarse que la mayoría de los árboles están secos. Como también secas están, por cierto, la rotonda del Casar y la mencionada más arriba, en Montesol, en las que el color amarillo de su 'césped' contrasta con el verde vivo de la glorieta del R-66 o, algo más arriba, la V Centenario.

"Riesgo para los incendios"

En cualquier caso, estas zonas no se libran de la suciedad. Basta con bajar en coche de la primera a la segunda rotonda para comprobar la cantidad de basura que hay en la cuneta. "Tienen suciedad a patadas: hay latas, papeles o botellas de cristal, que con un riesgo para los incendios porque son como lupas", dice Bordallo que, eso sí, ve "cierta dejadez no solo en esta zona, sino en general".

Sea como fuere, de lo que sí es testigo hoy este diario es de que los cacereños que recorren la Ronda Norte demandan algo más de atención para esta vía, que nació como una de las principales zonas de paseo de Cáceres y hoy muestra claros signos de abandono.