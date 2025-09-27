Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos

Solo tiene nueve años, pero Rafa Jiménez, más conocido como 'Rafita', ya despunta en el mundo de la robótica. De hecho, el fin de semana pasado arrasó en la final de la World Robot Olympiad (WRO) 2025, celebrada en el Pabellón Multiusos de Cáceres, junto a su compañero Enzo Rivas. Ambos presentaron un innovador autobús, llamado 'BusUP', capaz de elevarse para evitar atascos con el objetivo de ahorrar tiempo, reducir el estrés, y disminuir la contaminación. ¿Será capaz de impresionar al jurado de la final internacional en Singapur?

Presentación en inglés

Habrá que esperar un par de meses para comprobarlo, pues será entre el 26 y el 28 de noviembre cuando el país asiático acoja la competición. De momento, 'Rafita' se centra en perfeccionar su inglés, pues la presentación, a la que está previsto que acudan participantes de 44 nacionalidades, deberá hacerse en dicho idioma. Por lo demás, el pequeño cacereño está preparado para el desafío.

Pasión por LEGO

Según cuenta su padre, del mismo nombre, era muy pequeño cuando descubrió su pasión por LEGO. "Siempre le gustó construir, pero creo la voluntad de que sus creaciones se pudiesen mover, le impulsó a dar un paso más", cuenta Rafa Jiménez, el mayor, a este diario. Así, cuando su hijo tenía cinco años, quiso apuntarse a 'Tecnistem', una academia cacereña que tiene por objetivo mejorar las destrezas de niños y adolescentes a nivel cognitivo, emocional y tecnológico. Además, son especialistas en el uso de LEGO y LEGO Education como herramientas educativas, haciendo las delicias de niños como 'Rafita'.

Rafa y Enzo trabajan en su proyecto. / Cedida

Fue el año pasado, por estas fechas, cuando comenzó a trabajar en el autobús que ha diseñado junto a Enzo. "El artilugio consta de una plataforma, que cuando percibe que hay tráfico saturado o que los vehículos están parados, se eleva y pasa por encima de ellos. Después, al detectar que ya no hay coches, baja esa plataforma", aclara el progenitor. Para ello, el dispositivo consta de cuatro motores con sensores, que garantizan la seguridad en todo momento.

Ying Yang LEGO Robotics

La cuestión es que, el pasado mes de junio, los dos niños presentaron su ambicioso proyecto a la fase clasificatoria regional de la WRO, logrando superar a sus contrincantes y llegar hasta la final. Un evento que reunió a 107 equipos y más de 300 niños y niñas, entre el 20 y el 21 de septiembre en la capital cacereña. El concurso constó de dos categorías: 'RoboSports', en la que los robots compiten de forma autónoma en una prueba deportiva, y Future Innovators, con equipos que presentan proyectos con un impacto social. Dentro de esta, Rafa y Enzo participaron en la subcategoría 'Elementary', para los más pequeños. Y lo hicieron, de la forma más exitosa posible, con el nombre de Ying Yang LEGO Robotics.

"Mi hijo es muy explosivo, tiene mucha energía y mucha creatividad. Enzo es más pausado, más reflexivo, entonces se complementan muy bien. De ahí el nombre", dice el padre de 'Rafita'. Una combinación materializada en 'BusUP', el proyecto con el que tratarán que convencer al jurado de Singapur. "Creemos que es una oportunidad muy buena. Primero, para que vea lo grande que es el mundo y compruebe lo que hacen los niños de su edad, o un poco más mayores. Además, también le ayudará a soltarse con el inglés, que es una llave que te abre muchas puertas. Todo ello en un entorno cuidado y organizado", asevera el progenitor.

Recaudar fondos

Aunque, eso sí, primero las familias tratan de recaudar fondos para ayudar a costearse el viaje. "Hemos contactado con el Ayuntamiento de Cáceres, que se ha mostrado favorable y ayudará en la medida de lo posible. Además, entendemos que desde la Junta de Extremadura y, sobre todo, desde la Secretaría General de Digitalización, habida cuenta de que fueron colaboradores en la final del otro día, colaborarán con nosotros", afirma el padre que, igualmente, tratará de conseguir patrocinadores que "quieran aportar su granito de arena".