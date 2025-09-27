Trabajar desde cualquier lugar del mundo sin salir del centro de Cáceres: una joven emprendedora crea un espacio innovador en la parte antigua

Sol Franco, originaria de Argentina, se dio de alta como autónoma apenas se mudó a España. Especialista en posicionamiento de marca, comunicación y marketing, desde el primer momento confió en su capacidad para aportar valor profesional a la ciudad. Poco después, fundó 'Conpartes', un espacio que ofrece oficinas privadas, puestos de trabajo flexibles y salas de reuniones. Ella identificó una necesidad real en Cáceres y decidió crear una solución.

Inicios

"En Argentina trabajé durante seis años en dos grandes empresas del sector moda y lifestyle, que fue mi especialidad y el ámbito donde desarrollé gran parte de mi experiencia en comunicación y branding. Sin embargo, al llegar a la ciudad me enfrenté al desafío de reinventarme profesionalmente. A lo largo de mi carrera, siempre he trabajado con un mismo propósito: posicionar marcas, conectar proyectos con las personas adecuadas y generar valor a través de la comunicación estratégica. Esa mirada es la que hoy aplico en cada uno de los proyectos que desarrollo aquí, con la misma pasión de siempre y adaptándome a un nuevo entorno lleno de posibilidades".

Concepto innovador

"Recuerdo que contacté por Instagram con las antiguas propietarias para proponerles una colaboración. Yo les llevaba las redes sociales y a cambio, tenía un puesto de trabajo. En ese momento estaba empezando, necesitaba un espacio serio para poder recibir a mis primeros clientes y no quería citarlos en un bar para hablar de estrategia. Éramos apenas tres o cuatro coworkers, pero cada día, mientras trabajaba con mi mate al lado, no podía dejar de imaginar todo el potencial que tenía ese lugar. Hasta que, un día, Lidia y Mercedes, las fundadoras, me llamaron para ofrecerme el traspaso, pero quería hablarlo con mi marido, Lucas Bertelli. Un pilar fundamental en mi vida y en este proyecto. No lo dudamos ni un segundo y en julio del año pasado firmamos".

Lo que impulsó a Franco a tomar las riendas de 'Conpartes' fue detectar una oportunidad real de negocio en Cáceres. Un concepto innovador, habitual en grandes ciudades y poco conocido en Extremadura.

Espacio de trabajo situado en calle San Pedro 8, Cáceres. / Jorge Valiente

Crear comunidad

"Y así fue, en menos de un año pasamos de tres personas a 15 coworkers fijos, además de quienes alquilan salas de reuniones o puestos por horas. Mi visión fue siempre la misma: crear comunidad. Más allá de ofrecer un escritorio, buscamos un espacio colaborativo donde se fomente el networking, surjan sinergias y los profesionales puedan crecer juntos. Hoy nuestros usuarios son trabajadores en remoto de grandes empresas, profesionales locales y nómadas digitales". Además, ofrecen distintos servicios, se adaptan a cada necesidad. Puestos fijos, flexibles, sala de reuniones por horas y oficina virtual para domiciliar empresas y gestionar la correspondencia.

Diversos proyectos

La especialista desarrolla actualmente varios proyectos en Cáceres, entre los que se destaca 'Inspira'. "Encuentros pensados para desconectar de la rutina, practicar mindfulness a través del arte y compartir un plan diferente. Cuidar nuestra salud mental es muy importante, no todo puede ser trabajo. La acogida fue tan buena que hoy se han convertido en eventos mensuales abiertos a todas las personas que quieran unirse. El próximo será el 18 de octubre en Ávalon Food & Drinks".

Además, es cofundadora de 'Women on the Go', junto a Cristina Bermejo. Una comunidad que reúne a mujeres empresarias y directivas de la región, con el objetivo de generar un espacio de apoyo mutuo, crecimiento personal y profesional. "Nos reunimos una vez al mes, en Cáceres y Badajoz de forma alternada. También contamos con nuestro propio podcast, 'En Movimiento Podcast', donde conversamos con mujeres referentes de la región y compartimos sus historias. El próximo encuentro será el 17 de octubre en Cáceres, y estamos muy ilusionadas con la participación creciente de la comunidad".

En todos sus proyectos hay un mismo hilo conductor: crear espacios donde las personas puedan conectar, crecer y potenciar su desarrollo. Para ella, emprender va más allá de generar negocios, se trata de aportar experiencias que transformen a las personas y dejen una huella significativa en la comunidad. "En Cáceres encontré el lugar perfecto para hacer realidad mis proyectos. Esta ciudad me brindó lo que necesitaba en un momento clave de mi vida, y mis iniciativas son también mi forma de devolverle todo lo que me ha dado", concluye.