La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos

Muchos extremeños hicieron la mili en la base militar construida en el pico más alto de la sierra de las Villuercas (1600 m.). Era cosa de la OTAN, decían, funcionó en los años 80 y 90 pero ahora se ha convertido en objetivo turístico de andariegos curiosos. Su altura supera ampliamente la del castillo roquero de Cabañas (800 m.). Quedan antenas que son más eficaces y sutiles que los ojos de la cara o los de viejos catalejos piratas con los que las primeras avanzadillas árabes (siglo 8º) y las cristianas después, vigilaban posibles ataques desdela torre más alta de Cabañas del Castillo, la capital de cuatro, cinco o seis pequeñas poblaciones —según la época, hoy cuatro—: Retamosa, Cabañas, Solana y Roturas. En esta última se encuentrael ayuntamiento y aquí residían desde el siglo 16 a mediados del 19los abades de las parroquias que formaban el municipio de la llamada Real Abadía de Cabañas. Hoy los habitantes no llegan a 400 en total —me dicen en las oficinas municipales.

En 1927Navezuelasse independizó de lo que llegó a ser con Felipe II esta Abadía. Su primer abad, en efecto, fue el sacerdote Fernando Álvarez de Toledo, del señorío de Oropesa, al que pertenecía Conquista, y de la marquesa de Villena. El liberal Roso de Luna se pregunta en un artículo del periódico madrileñoEl Globo (4.4.1896) si es acaso progreso cambiar un abad por un alcalde pedáneo,y considera que convertir una «semidiócesis» en misérrimo municipio de cinco pueblos, sometidos a Logrosán por su Juzgado y a Cáceres por su provincia, «es en verdad notoria injusticia de este siglo».

Cantares

Las coplas y murgas populares lo dejan bien claro: 'Cabañas, con su castillo, aunque tiene poco pan, no está sujeto a Trujillo como lo está Logrosán'.

El paisaje es inmenso y sus cumbres verticales parecen tubos de un órgano de iglesia incrustado en el verde de la dehesa, los olivares y los castaños. Si observas con cuidado puedes divisar casas de retiro espiritual para empresarios cansados y algunos albergues rurales. Si miramos hacia las cumbres encontramos sábanas verticales llenas de fósiles al sol; si dentro de las grutas, pinturas rupestres, estalactitas y estalagmitas, y, por todas partes, árboles centenarios grandes y otros más verdes y a veces con fruto en cualquiera de las riberas del Almonte, el Ruecas o Santa Lucía.

Para quienes quieren saber másdisponen de guías locales, centros de interpretación, geositios, cuatro restaurantes capitaneados por Doña Tomasa en Solana, y folletos editados por el Geoparque al que pertenecen estos enclaves. Por poner un ejemplo te diremos que es conveniente conocer el significado de palabras como cuarcita, sinclinal ycalcolítico. El Calcolítico es laépoca que sigue al Neolítico, debido a la revolución que supuso la aparición y el manejo de los metales para elaborar utensilios y armas durante los últimos cinco milenios antes de Cristo: primero el cobre, luego el bronce, y finalmente el hierro. Según la zona geográfica cambian algo las fechas, pero al hierro de las armas y el arado solo fue superado por otro instrumento, la escritura.

En efecto, en las Villuercas, no solo en la zona levantina, encontramos algunos signos claramente humanos anteriores a la época romana pintados sobre piedra y cerámica como muestra la estela sepulcral de Solana, según opinión del arqueólogo alemán Hübner y del cacereño Roso de Luna, quien la descubrió en marzo de 1897 donándola cuatro años más tarde al Museo Arqueológico Nacional. Allí está. Los iberos no sabían leer ni escribir hasta que no vinieron los fenicios y después los romanos, sin olvidar que según el de Logrosán en carta a Juan Sanguino de 7.4.1909 el demasiado «afán militar, germánico… (en particular de Schulten) hace romano mucho que es aborigen».

El senderismo

Si quieres hacer algo de senderismo pide a alguien que te acompañe al Cancho del Reloj. Aún conservo una piedra recortada a modo de hacha o martillo cortante de mano, recogida allí arriba junto con un trozo de escoria de una fundición primitiva. Hace muchos años, tantos como cuando en la puerta de la iglesia de Cabañas pregunté a un grupo de dos o tres personas mayores si habían oído hablar de un cura coadjutor llamado Álvaro, a quien su primo, el citado Roso de Luna le llamaba el «abad de Cabañas». Muy rápido uno de ellos me dijo que fue un cura muy especial: viudo con dos hijos, Julián y Noemí. Pero eso sí –añadió otro– en cuanto terminaba el «Itemissaest» cambiaba los aperos de la iglesia por los de cazador y, jinete en su caballo, se encaminaba a la plaza mayor de Guadalupe donde vivían.

Aquellas escabrosidades debieron ser refugio de muchos perseguidos. Documentado están los guerrilleros carlistas en el siglo 19 y los antifranquistas en el 20 como Chaquetalarga, Quincoces y Victorino («Ino»). Se hicieron escuelas pero ya no hay escolares. En agosto y septiembre acuden paisanos de todas partes porque se celebran las fiestas principales. Los corazones se llenan de alegría y se multiplican las invitaciones en terrazas agradables, lamentando el atraso poblacional y la mediocre actividad empresarial. Entre jaras, rocas yalcornoques se regala naturaleza en estado puro más que turismo, se vende buena comida como complemento acaminatas saludables en cuanto sales a la calle y abandonas el sofá. Quisieras quedarte allí, pero, salvo para algunos atrevidos, los dineros están en otra parte y al final se van.