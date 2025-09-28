Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio

Senderismo benéfico, música íntima y teatro de intriga en la ciudad.

'El Club de Senderismo Michaelus' celebra la ruta solidaria

Este domingo, a las 9.30 horas, la Plaza Mayor será punto de encuentro para amantes de la naturaleza y la solidaridad. El Club de Senderismo Michaelus celebra la esperada 25ª Ruta Solidaria, una jornada especial que aúna deporte, conciencia social y paisaje. Bajo el lema 'Camina por una buena causa', esta edición tiene un objetivo muy especial, recaudar fondos y dar visibilidad a las asociaciones Divertea, EMEX y Aztide, entidades que trabajan incansablemente por la inclusión y el apoyo a personas con diversidad funcional y enfermedades neurológicas.

Con más de dos décadas de historia, esta ruta se ha convertido en una tradición local que reúne a familias, senderistas y ciudadanos comprometidos. El recorrido, apto para todos los niveles, invita a disfrutar del entorno natural mientras se colabora con proyectos solidarios.

Festival Sonodrama en el Corral

El Corral de las Cigüeñas será escenario del festival Sonodrama este domingo, una cita con la música de autor que reunirá a cuatro destacados artistas en un ambiente íntimo y cargado de emoción. Desde las 18.00 hasta las 21.00 horas, el público podrá disfrutar de letras profundas y armonías envolventes en un viaje sonoro pensado para tocar el alma. La entrada es libre hasta completar aforo. El espacio cultural continúa así con su apuesta firme por el talento emergente y las propuestas musicales con identidad propia.

'Un cadáver a las diez' en el Gran Teatro

Este domingo a las 20:30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acoge una original propuesta teatral a cargo de una compañía amateur que desafía las reglas del género con una obra que mezcla el suspense clásico con humor y una estructura narrativa no lineal. Inspirada en el estilo de Agatha Christie, Colombo o Hitchcock, la historia se desarrolla a base de saltos temporales, con un inspector de policía como guía del espectador en una investigación repleta de pistas, giros y sorpresas.