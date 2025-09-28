Cáceres inicia la retirada de los símbolos franquistas de sus calles

Ha sido una demanda histórica de la asociación por el memorial del cementerio de Cáceres, más conocida como Amececa. Y ahora, tras años de reivindicaciones, se materializará la retirada de los vestigios franquistas que aún perduran en los edificios de la ciudad. Arrancará este proceso con la eliminación de uno de los símbolos de mayores dimensiones que se mantienen a la vista de los cacereños y que luce en el conocido como edificio de los sindicatos. En concreto, en uno de los muros se encuentra cincelado a gran escala el anagrama el sindicato vertical franquista.

Ha sido el Ministerio de Trabajo, propietario del inmueble, el que en marzo de este año sacó a licitación el contrato por 50.000 euros y, finalmente, seis meses después, ha adjudicado los trabajos a RC obras por 47.000 euros. Ya esta semana se han producido los primeros movimientos con la instalación del andamio y la previsión es que a lo largo de estas semanas se avance en la retirada del escudo. De la misma forma se procederá con el yugo y las flechas de Falange de la entrada principal del edificio.

Así, continúa la ciudad dando cumplimiento a la ley de memoria histórica que requiere que todos los vestigios franquistas desaparezcan de las calles. Cierto es que en el anterior mandato se produjeron avances a título municipal tales como la retirada de los nombres de las calles que hacían alusión a cargos en la dictadura, no obstante, el proceso para deshacerse de placas y símbolos apenas mostraba movimiento aparente. Tanto es así que la reivindicación de Amececa se ha prolongado durante casi una década. El anuncio de Trabajo sobre los símbolos del sindicato vertical se produjo en 2022 y no ha sido hasta 2025 cuando se ha sacado a concurso.

De forma paralela, instituciones como la Diputación de Cáceres puso en marcha un comité de expertos para recopilar todos los vestigios franquistas en un catálogo. También ha financiado proyectos de exhumación de víctimas de fosas comunes de la provincia.

Inscripción en la concatedral

Otro de los símbolos que queda pendiente es la inscripción de José Antonio en la concatedral de Santa María. Su retirada fue anunciada también en 2021 con cargo al presupuesto de Patrimonio, no obstante, no llegó a avanzar porque la diócesis reclamó un informe municipal. Hasta la fecha se mantiene sin más avances.

Por su parte, un gran debate ha generado el futuro de la Cruz de los Caídos de plaza de América, otro considerado vestigio franquista y sobre el que existe una confrontación sobre su posible eliminación. De hecho, hasta se llegaron a recoger firmas para que se mantuviera alegando que se ha resignificado. Diferente opinión tienen Amececa, asociaciones e historiadores que sostienen que es un monumento que «ensalza el régimen franquista» e instan a hacer cumplir la ley de memoria histórica.