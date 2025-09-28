El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una profunda reforma del examen teórico del carné de conducir. El objetivo principal es corregir las deficiencias que presenta el modelo actual, para que deje de ser una simple prueba de memoria y pase a evaluar la capacidad real de los aspirantes para enfrentarse a situaciones de riesgo en la carretera.

A día de hoy consta de treinta preguntas tipo test y solo permite un máximo de tres errores para lograr el aprobado. Esta estructura, por el momento, no cambiará, pero sí lo hará el contenido: las futuras cuestiones estarán diseñadas para comprobar que el alumno entiende lo que hace falta para conducir con seguridad y que el aprendizaje sirva a largo plazo.

«Ahora se memoriza el contenido para aprobar, pero luego se olvida gran parte de lo estudiado», explica Belén, alumna de la Autoescuela El Túnel de Cáceres, sobre el modelo actual del examen. El cambio más ambicioso se pretende implementar a lo largo de 2026, con la introducción de vídeos interactivos de corta duración en el examen teórico, en un modelo inspirado en el ‘Hazard Perception Test’ británico, para que los aspirantes deban identificar peligros y tomar decisiones sobre cómo actuar.

"Varios jóvenes aguardan el inicio de una clase para el examen teórico de conducir. / Jorge Valiente

Con esta medida, Tráfico busca que el conocimiento no se limite a memorizar respuestas para un solo día, sino que se interiorice y se aplique de manera práctica, con la meta de reducir la siniestralidad y mejorar la preparación de los nuevos conductores.

«Hace años que se viene hablando de este tema. A mí me parece bien todo lo que haga que los alumnos salgan más preparados», comenta Fátima Morán, profesora en la Autoescuela Europa. No obstante, añade que entre los aspirantes estos cambios han generado cierto temor debido al desconocimiento sobre el nuevo formato de examen: «Aún no sabemos realmente cómo será, lo que genera miedo entre los jóvenes», que buscan presentarse antes de que se acaben de implementar estas modificaciones.

A su vez, a partir del 1 de octubre de este año, las preguntas de los test de la DGT contarán con las nuevas normas de señalización incluidas en el Reglamento General de Circulación, en vigor desde principios de julio. «El 80% de las señales ya estaban implementadas; lo que se ha hecho ahora es homologarlas y reglamentarlas», subraya Morán. Por su parte, Laura Barrantes, de la Autoescuela El Túnel, afirma que «los alumnos están un poco perdidos y nos piden clases para aclarar los nuevos cambios», reflejando la necesidad de apoyo adicional ante estas actualizaciones.

Estos cambios afectarán a las miles de personas que cada año se presentan al examen para obtener el carné de conducir. Según datos del Anuario Estadístico General del año 2024 publicado por la DGT, en la provincia de Cáceres realizaron la prueba teórica algo más de 8.000 personas, con un resultado de 3.570 conductores aptos (el 44%) y 4.505 que no superaron la prueba.

Cartel con las señales de indicación. / Jorge Valiente

Impacto a nivel provincial

Las novedades previstas en los nuevos exámenes teóricos suponen un reto para los cuatro centros desplazados de la DGT en la provincia: Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria y Trujillo, de los que también dependen los municipios de alrededor, ya que se verán obligados a informatizar sus aulas para garantizar que los exámenes digitales teóricos de conducir puedan seguir realizándose en los espacios que tienen habilitados, de propiedad municipal.

Según Pedro Herrero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, no se trata de un caso aislado. «A día de hoy, los centros desplazados en España que están informatizados no llegan al 20%», subraya.

El convenio actual establece un ordenador exclusivo para cada aspirante, conexión a internet y una serie de características propias para cada centro. Para que las aulas puedan continuar prestando servicio, deberán ser acondicionadas y digitalizadas, un procedimiento y compromiso que figura en un convenio suscrito con la DGT, que se compromete, entre otros, a cubrir el coste y traslado del personal examinador o apoyo técnico, y que establece que los ayuntamientos asuman los costes de esa digitalización y mantenimiento. Además, una vez firmado, el espacio debe estar acondicionado en un plazo de 12 meses.

«Llevamos dos años con este tema y estamos en medio de una batalla que tienen que solventar las administraciones públicas», asegura. Aunque son conscientes de la necesidad de informatizar en las aulas «porque el aprendizaje es mucho más dinámico», entienden la postura de los ayuntamientos, ya que se les reclama realizar estas inversiones en un corto periodo de tiempo, «cuando es la propia DGT quien obtiene beneficios con las tasas de los exámenes», explica.

Herrero apunta que estos cambios contienen una serie de requisitos técnicos «ilógicos» y conllevan «una inversión económica importante» para los consistorios, que se han visto obligados a solicitar ayudas para poder afrontarla. «Estamos a favor de la informatización, pero no a cambio de que se recorten servicios», advierte.

Problemas con los traslados

La Diputación de Cáceres reconoce que se trata de aulas por las que se ha venido apostando para facilitar a la población el acceso a estas pruebas sin necesidad de realizar grandes desplazamientos, y desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres reivindican que el problema va «mucho más allá» de no poder examinar a un número determinado de alumnos: «Somos la segunda provincia más extensa del país, contamos con cuatro centros desplazados y nos vamos a cargar uno de los pocos servicios que tienen los pequeños municipios, donde carecen de buenas conexiones», lamenta Herrero.

Los alcaldes de los municipios afectados ya se han reunido con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y con el subdelegado de Gobierno, José Antonio García, con el fin de buscar soluciones. Desde la institución provincial confirmaron que han tomado nota de las demandas y estudiarán vías de colaboración «para facilitar un servicio importante para muchos ciudadanos».

Reunión entre los alcaldes de los municipios con centros desplazados y el presidente de la diputación. / El Periódico

Entre las medidas previstas, Morales afirmó que solicitarían la inclusión de la Institución Provincial en los Convenios que la DGT suscribe con los ayuntamientos: «Vamos a esperar la respuesta de la DGT y ver exactamente cuántos equipos informáticos son necesarios, el coste y las posibilidades técnicas, desde el punto de vista económico y de intervención, para comprobar si es factible incluirnos en ese convenio».

Riesgo de desconexión rural

En el caso de que la inversión no pueda llevarse a cabo antes del 1 de enero de 2026 y estas cuatro localidades dejen de disponer de esas aulas, la solución que propone la DGT es realizar todos los exámenes en Cáceres. Sin embargo, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas advierte que esta medida sería muy difícil de implementarse.

Según su presidente, en la actualidad, dado que numerosos municipios cacereños no cuentan con transporte público, los centros desplazados se ven obligados a trasladar a algunos alumnos para impartir las clases prácticas, un gasto que repercute directamente en el coste de la matrícula. «Asumiendo este sobrecoste y la logística necesaria, salimos a pérdidas. Por lo que hablar de llevarlos a Cáceres lo veo imposible», remarca Pedro Herrero.

Es el caso de Trujillo, situado a media hora de la capital cacereña, pero cuyo centro da servicio a todos los pueblos de Las Villuercas. «Esto genera serios problemas, porque un alumno que viva en Guadalupe y quiera examinarse no va a disponer de conexiones de autobús hasta Cáceres. Después se nos llena la boca hablando de la España vaciada y el aislamiento de las zonas rurales, pero habrá que tomar medidas para que el sistema funcione», señala.

Además, temen que esta situación pueda provocar un efecto en cadena en el medio rural. «Si las aulas de examen desaparecen, la mayoría de los alumnos jóvenes optarán por prepararse el teórico en Cáceres o en la ciudad donde vayan a estudiar, en lugar de hacerlo en verano en sus pueblos», expone el presidente del colectivo provincial. Esto, a su vez, supondría una notable pérdida de matriculaciones en las autoescuelas de los municipios, que podrían verse abocadas al cierre si el número de alumnos desciende de forma significativa.