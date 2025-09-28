15.000 personas mayores de 65 años viven en Cáceres

La capital cacereña cuenta con 15.000 personas mayores de 65 años, según los datos aportados por el Instituto Municipal del Asuntos Sociales (IMAS). Esto ‘obliga’ a la Administración a ofrecer alternativas para un colectivo que empuja la llamada economía plateada. Un concepto que se refiere al segmento de la economía global y las actividades económicas que surgen a raíz del envejecimiento de la población, y que se centra en satisfacer las necesidades, los deseos y el bienestar de los adultos mayores

Viajes

En este contexto, el IMAS ha presentado el Plan de Actuación con las Personas Mayores para el curso 2025/2026 que, por primera vez, incluye la organización de viajes culturales y recreativos.

En esta primera edición, los mayores cacereños visitarán Salamanca, el parque Puy du Fou de Toledo y el parque Tajo Internacional. La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, ha manifestado que «los mayores son una prioridad para este Ayuntamiento». Y que el objetivo es «crear una ciudad más amigable con la edad».

Y en ese contexto, desde el IMAS, se oferta un «ambicioso programa de actividades consensuado con las asociaciones de personas mayores de los diferentes espacios municipales de la ciudad». Actualmente, según la edil, desde el IMAS se trabaja con «todas y cada una de las asociaciones de personas mayores de la ciudad», y se cobertura a «más de dos mil personas mayores», a través de las acciones programadas para la población.

Se busca aumentar el número de actividades y programas para implicar a más personas mayores. Por eso, se ha incluido como novedad «este circuito cultural recreativo para las personas mayores que participan activamente en la vida de la ciudad».

Integración

El objetivo de este circuito cultural es favorecer la integración, «ayudándoles a superar sus trabas psicológicas y mentales y contribuyendo a optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores». Y se facilita a las personas mayores la «participación y el fomento de las relaciones interpersonales, favoreciendo el intercambio entre asociaciones y compartiendo espacios y tiempos».

La previsión es que el viaje a Salamanca lo realicen 110 personas; el viaje a Toledo, 220 personas; y otras 220 personas para el viaje en barco por el Tajo Internacional.

La selección de los participantes se realizara por parte del IMAS, entre las personas que participan activamente en los programas municipales.