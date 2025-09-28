Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

La tuna 'Los Abremiless' reúne a descendientes de Cáceres que mantienen viva la tradición española en Argentina

El grupo patagónico destaca por la fuerte influencia de sus miembros con raíces extremeñas

Tuna lírica 'Los Abremiless'.

Tuna lírica 'Los Abremiless'. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Desde 2012, la 'Tuna Lírica Los Abremiless' ha logrado convertirse en un referente cultural y musical en Argentina, no solo por su calidad artística, sino también por la diversidad y el compromiso de sus integrantes. Este grupo, que comenzó como un coro lírico, hoy cuenta con 30 personas entre voces y músicos, todos unidos por una misma pasión, la música.

El proyecto nació gracias al tenor Luis Viegas, quien apostó por la idea de que cualquier persona, sin importar su profesión, podía aprender a cantar y sumarse a un coro de voces masculinas. En sus inicios, fueron ocho integrantes, entre ellos el subdirector Roberto Flores, y con el tiempo fueron adoptando la tradición española de serenatas con capas y coloridas cintas bordadas.

Descendientes directos de extremeños

Una particularidad que une a muchos de los tuneros del grupo es su origen familiar, descendientes directos de extremeños, quienes trajeron consigo la herencia cultural y musical de España. Esta conexión con Extremadura fortalece la identidad del grupo y le otorga un vínculo especial con la música popular española.

Única tuna vigente en Argentina

Los Abremiless han sido reconocidos oficialmente por la 'Confederación Latinoamericana de Tunas' como la única tuna vigente en Argentina, lo que les abrió puertas para participar en encuentros internacionales en Chile y Colombia. Además, recibieron la declaratoria de interés municipal permanente en Comodoro Rivadavia en 2015 y fueron distinguidos por la 'Honorable Cámara de Diputados de la Nación' en 2022, un reconocimiento a su impacto cultural y social.

Más de 10 años de trayectoria

A lo largo de sus más de diez años de trayectoria, han conquistado escenarios en ciudades patagónicas como Sarmiento, Trelew, Puerto Madryn, Bariloche y Esquel, y en importantes escenarios porteños como el Teatro Asturias, la Asociación Portuguesa de Caballito y el Centro Asturiano de Vicente López.

El grupo, con integrantes de diversas edades y profesiones, continúa ofreciendo enseñanza gratuita de canto lírico a cargo de su director, lo que representa un valor agregado y una oportunidad única para quienes desean adentrarse en el arte del canto. Aunque la pandemia frenó una esperada gira internacional en 2020, la tuna, retoma ese sueño con una gira por España en celebración de sus 16 años de trayectoria. Ya han llevado su música y raíces extremeñas a ciudades como Madrid, Ávila, Sevilla y Málaga, y concluirán esta gira en A Coruña, reafirmando su compromiso de seguir difundiendo la cultura y el arte.

TEMAS

