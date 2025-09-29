El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja

El área metropolitana de Cáceres está intentando aprovecharse de la crisis de vivienda que sufre la capital provincial para atraer a gente joven a vivir a los pueblos, con el claro objetivo de frenar el descenso poblacional y seguir sumando habitantes ofreciendo precios a la baja. Para ello, municipios como Malpartida, Arroyo de la Luz y Casar han iniciado planes de creación de nuevas casas y de trabajo que, sumados a las actividades de ocio, deportivas y culturales que ya disfrutan en sus municipios, les ayuden a ser un lugar aún más atractivo.

Estos tres municipios viven, según el INE (Instituto Nacional de Estadística) un descenso demográfico en los últimos tres años. Malpartida ha pasado de 4.074 residentes a a 4.030. Arroyo, de 5.596 a 5.520. Y Casar, de 4.481 a 4.477. A pesar de que la bajada es mínima, hay que destacar también que cuentan con decenas de residentes que no están empadronados en sus localidades, por lo que no aparecen en estos datos. Del área metropolitana de la capital provincial, únicamente los municipios de Sierra de Fuentes y Torreorgaz han logrado crecer en cuanto al número de vecinos desde 2022. Los primeros han pasado de 2.020 a 2.056; y los segundos de 1.673 a 1.676.

Proyecto de Malpartida

Por cercanía a Cáceres, Malpartida se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto para que siga aumentando la población. ‘Vive en Malpartida’ recoge numerosas acciones contra el despoblamiento para atraer, consolidar y aumentar la población, dinamizando al mismo tiempo sectores productivos como la construcción, servicios o comercio, a través de la construcción de viviendas y la rehabilitación de las existentes.

Se realizó una primera fase con una encuesta para recoger datos, intereses y preferencias a la hora de escoger un municipio en el que vivir. En total, 1.001 personas respondieron, y el 70% se mostraron interesados en cambiar de residencia. Entre ellos, el 76% solicitó recibir información sobre oferta de vivienda, principalmente residentes de Cáceres. Entre el perfil de los interesados en cambiar de residencia, el 52,15% son propietarios de vivienda y el 34,17% vive de alquiler. También les permitió conocer datos para saber el nivel de ingresos de cada interesado o el tamaño que prefieren de la vivienda.

A raíz de la información obtenida, se puso a disposición de distintas empresas e inmobiliarias de la provincia la posibilidad de construir pisos en la localidad malpartideña, puesto que actualmente es inviable aumentar el número de residentes al no haber stock de vivienda. Además, las líneas principales que siguieron fue la puesta en marcha de una Oficina de Reto Demográfico, el desarrollo de un Banco de Viviendas y el compromiso del ayuntamiento de facilitar la construcción de nuevas casas acompañando a cualquier promotor que quiera invertir en la localidad.

La oficina acompaña en la tramitación a los interesados en comprar o alquilar viviendas, agilizará y supervisará los trámites urbanísticos de las firmas y creará y gestionará un banco de viviendas actualizado con toda la información de las casas disponibles en la localidad. Igualmente, se apostó por la liberalización de suelo municipal y la puesta en desarrollo de nuevas unidades de suelo urbanizable. De hecho, hace apenas unos días se hizo oficial la puesta en venta de tras parcelas municipales en la urbanización Las Arenas. Serían ideales para autopromoción, con zona ajardinada y piscina particular, al tener en torno a 300 metros cuadrados de edificabilidad máxima.

250 nuevas viviendas

En total, Malpartida de Cáceres plantea la construcción de 250 nuevas viviendas en los próximos años. Por un lado, las promociones privadas. Y por otro, la que hará Urvipexsa con los terrenos cedidos por el consistorio. Los terrenos en los que trabajará la firma pública de vivienda están en la zona de La Cañada, en la carretera de acceso a Los Barruecos. Es una parte atractiva al estar cerca el instituto, el campo de fútbol, las pistas de pádel, el parque infantil o la piscina. La empresa Safranja también está creando ocho nuevas casas en el barrio de San Antonio, a la venta a partir de 86.400 euros.

Al alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, no le cuesta alabar todas las oportunidades que se generan en su pueblo. Para ellos, la principal es su Fiesta de Interés Turístico Regional: la Pedida de la Patatera, a la que el año pasado acudieron más de 10.000 personas. También disponen de actividades deportivas y forman parte de la Ruta de las Chimeneas, al ser uno de los elementos que caracterizan a su arquitectura popular. Y es imposible olvidar su espectacular enclave en Los Barruecos, o el Museo Vostell-Malpartida, que tienen a escasos kilómetros del municipio.

Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz es otro municipio con potencial para seguir atrayendo a personas a vivir al pueblo. Es el más grande del área metropolitana, el que más población tiene con más de 5.500. Una de sus potencialidades es que se ha convertido en el municipio más barato para vivir de Extremadura. Según el último informe de Idealista, el coste del suelo es de 475 euros por metro cuadrado, prácticamente la mitad que en la capital provincial. Gracias a las publicaciones que se han realizado en torno a esta noticia, la localidad ha recibido solicitudes e interés de personas por instalarse allí.

Su alcalde, Carlos Caro, cuenta a este diario que «siempre se han asentado aquí personas que tienen conexión con el pueblo y retornan. Era habitual. Pero ahora está viniendo gente que no tiene ningún tipo de nexo de unión con nosotros. Simplemente nos ven como un pueblo atractivo por la calidad de vida», incide el regidor.

Y es que Arroyo de la Luz, a pesar de ser un pueblo, cuenta con una amplia oferta de servicios y negocios de calidad. «Somos lo más parecido que hay a un pueblo. Nuestras casas son pequeñas, como las de los municipios de toda la vida. Si hay algún edificio con pisos, apenas tienen tres», explica el regidor. «Además, gracias a nuestra centralidad geográfica y buena ubicación también seguimos creciendo. Pero esto no lo es todo, también son las políticas públicas que se llevan a cabo, el hecho de tener un centro de salud de zona y potente, tener un instituto comarcal, un colegio público y otro concertado, una guardería, una biblioteca galardonada a nivel nacional y regional, instalaciones deportivas similares a las de una ciudad, piscina climatizada, residencia de mayores, servicio de ayuda a domicilio, un patrimonio cultural y natural impresionante... son condiciones que se fomentan con políticas públicas y que hacen que no sea todo una casualidad», dice.

En cuanto a las políticas de vivienda, se encuentran al margen de la problemática que azota el mercado inmobiliario a nivel nacional, que es «un auténtico drama para los más jóvenes». «Desde que yo soy alcalde, todo el patrimonio municipal de suelo se va sacando cada cierto tiempo a subasta pública a un precio por debajo del mercado. Esto rebaja la burbuja y hace que los precios bajen. Recientemente, tres familias jóvenes de la localidad fueron adjudicatarias de tres parcelas para autopromoción de casas, y el año pasado otras dos. Nos sirve para que el precio de la vivienda siga siendo bajo», incide.

Y sobre los chalets que se están construyendo en la salida hacia Cáceres, cuenta que «las casas que se están haciendo llaman mucho la atención. Ahí también subastamos solares para que no sean excesivamente caros», recalca. Y por otro lado, el consistorio está habilitando suelo a la Junta de Extremadura para que, a través de la empresa pública Urvipexsa, genere ocho viviendas de alquiler social (las obras comenzarán en breve) y otras ocho en propiedad, dentro del plan para construir 3.000 casas en toda la región.

Actualmente, y en otro orden de asuntos, se está construyendo la variante de Malpartida de Cáceres. «Para nosotros, era una reivindicación. Nos conecta con la capital de provincia y con la autovía Ruta de la Plata. Nos quita diez minutos de trayecto. Era una infraestructura que, aunque no se haga en nuestro término municipal, la pedí personalmente en el ministerio», concluye Caro, que incide en la agenda cultural, deportiva y de ocio que disfrutan a lo largo de todo el año.

Casar de Cáceres

Casar de Cáceres también se encuentra inmerso en un plan pionero que marque una hoja de ruta para garantizar que el municipio sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, formar una familia y desarrollarse personal y profesionalmente. Aborda los retos específicos a nivel municipal y apuesta por la creación de oportunidades laborales para menores de 30 años, la atracción y retención del talento joven, el impulso de un pueblo próspero, con la mejor cifra de empleo en dos décadas y en constante crecimiento de nacimientos y población. Con este proyecto, la localidad refuerza su compromiso de ser un lugar dinámico, inclusivo y con futuro, donde la juventud sea protagonista y motor del desarrollo local.

Y para atraerles, lo que ofrecen es trabajo. La alcaldesa de la localidad, Marta Jordán, cuenta que «todas nuestras políticas de empleo sea para menores de 30 años. Desde el consistorio, todos los trabajos a nivel municipal están dirigidos a esa franja de edad. Lo hacemos todo a través del Sexpe, puede optar cualquiera a las plazas. Eso sí, solamente pueden estar contratados durante 18 meses de forma consecutiva. Lo centramos a gente que está empadronada aquí, pero si vemos que a la oferta no responde gente del Casar, lo abrimos a otros pueblos. Por ejemplo, de socorrista hemos tenido a tres jóvenes que no son de aquí. En el gimnasio trabaja un chico joven de Malpartida. También incluye trabajo de jardines, obras y todo lo que salga», subraya Jordán, que reitera que el siguiente grupo que se ve beneficiado por el empleo público son los mayores de 45 años. Al igual que el resto de municipios de la zona, buscan aprovecharse de la crisis de vivienda que afecta a la capital provincial ofreciendo precios a la baja en viviendas, trabajo y actividades sociales y de ocio.