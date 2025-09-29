El Banco de España levantó su sede en Cáceres en una zona clave para el desarrollo urbano

En febrero de 1957 en la ciudad, comenzó al construcción del edificio del Banco de España, cuyo director era José González Duque de Heredia. Se levanta en la glorieta donde se unen la avenida de las Acacias y la del General Primo de Rivera. Esta zona se considera como "verdadera jerarquía arterial y del máximo porvenir turístico, laboral, urbanístico y residencial".

Inicios del Banco de España

Inicialmente, el Banco Nacional de España, con sus diversas denominaciones, mantuvo su actividad en la provincia de Cáceres mediante Comisionados que realizaron servicios financieros en Cáceres, Plasencia y Trujillo. El Banco de España asumió en 1868 las competencias para la recaudación tributaria de la provincia, haciéndose cargo de este nuevo cometido una Delegación del Banco en Cáceres con agentes en las principales ciudades, Trujillo entre ellas.

Sucursal en la ciudad

En 1884 el Banco de España abrió oficialmente una sucursal en la ciudad de Cáceres que integró la operativa que desarrollaban los Comisionados y la Delegación ya existentes.