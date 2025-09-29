Cáceres 2031 suma el apoyo "unánime" del TSJEx: "Las razones sobreabundan"

Cáceres 2031 sigue sumando apoyos. La candidatura de la ciudad a capital europea de la cultura continúa moldeando su proyecto y proyectándose como una propuesta que aglutina a toda una región. Con ese propósito de ampliar horizontes, a la causa se han adherido recientemente ayuntamientos y entidades varias de la provincia cacereña y pacense. Así, este lunes, quiso unirse a la iniciativa una institución que representa a toda Extremadura y que este año celebra el 235 aniversario de su creación como Real Audiencia Extremeña.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha materializado su abrazo a la candidatura con la rúbrica del documento de adhesión con un acto en la sede de la plaza de la Audiencia en el que estuvo presente el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena. En la breve ceremonia, ambos representantes suscribieron su compromiso con las aspiraciones a la capitalidad y destacaron las virtudes de Cáceres como candidata.

Tena subrayó que la adhesión se ha materializado con total unanimidad por la Sala de Gobierno del tribunal. "Las razones sobreabundan", puso de relieve al tiempo de quiso poner de relieve el valor patrimonial, cultural y humano de la ciudad.

Medalla de Cáceres

Coincide que el ayuntamiento anunció esta semana que la comisión correspondiente ha dado luz verde a la concesión de la Medalla de Cáceres al TSJEx por el 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura.