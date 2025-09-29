La Fundación Atrio perfila en Cáceres el edificio Clavellinas para alojar alumnos de música becados

La Fundación Atrio que adquirió el edificio de la calle Clavellinas por 1,8 millones de euros, que era propiedad de la Diócesis de Coria-Cáceres, ha iniciado la recta final de las obras para reconvertirlo en una Escuela de Música de Alto Rendimiento, que alojará a alumnos becados en pleno centro de la ciudad (en el eje Pintores-Cánovas) y cuyas previsión es que la rehabilitación esté finalizada en 2026.

De Hogar Sacerdotal a centro multiusos

Dicho inmueble fue adquirido por la Diócesis en los años 90 con el objetivo de albergar el Hogar Sacerdotal, uso que se le dio hasta el año 2017 cuando se reformó el Seminario Diocesano dedicando una parte a esta finalidad.

Se trata de un inmueble construido en 1974 y que dispone de dos plantas de sótano y garaje y una planta central en la que está el Auditorio que durante tanto tiempo utilizó la antigua Caja Extremadura (donde se desarrolló durante años el denominado Aula de Cine).

Las obras ya afectan a la fachada de Clavellinas. / Eduardo Villanueva

30 habitaciones

Además, el inmueble original contaba con otras tres plantas, que se reparten entre salas, una capilla y 30 habitaciones individuales con cuarto de baño. También tiene una terraza. La previsión pasa por que el inmueble, que hasta ahora ha estado en obras de demolición interior, esté reformado por completo a comienzos de 2026. Por lo que ya se ha iniciado la reforma de la fachada exterior.