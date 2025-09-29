Kini Carrasco, atleta paralímpico cacereño, ante el décimo aniversario de su carrera solidaria: "Necesitamos dar un salto de calidad para que más jóvenes lleguen a la cima"

Referente del deporte inclusivo y ejemplo de superación personal, Kini Carrasco (Cáceres, 1965), ha convertido una tragedia en el motor que le impulsa cada día. El próximo domingo 5 de octubre se celebra el décimo aniversario de la Carrera Solidaria que lleva su nombre, una cita imprescindible en el calendario deportivo de Cáceres que llega con novedades y que reúne cada año a cientos de corredores y familias en una jornada que combina competición, convivencia y solidaridad.

Décimo aniversario

Pregunta: El próximo 5 de octubre se celebra una nueva edición de la Carrera Solidaria que lleva su nombre. ¿Qué significa alcanzar ya el décimo aniversario?

Respuesta: Significa mucho. Empecé con la idea de organizar simplemente una carrera y al final ha tenido una gran repercusión. Mantener una prueba durante diez años y que la gente siga apoyando y participando en algo tan bonito es un orgullo, y creo que ya es una obligación hacerla.

P: ¿Cómo surgió la idea de organizar esta prueba?

R: Surgió porque conocía a la Fundación Juegaterapia, queríamos hacer algo distinto para ayudar y pensamos en organizar una carrera. El primer año se hizo con muy poca preparación, después fuimos avanzando y evolucionando hasta que el año pasado, con la idea de hacerlo de forma más seria, el circuito pasó a estar homologado y las marcas ya valen para cualquier competidor que venga. Poco a poco hemos ido añadiendo cosas, como la prueba con patines que empezó hace tres años, y lo que queremos es que continúe creciendo.

P: ¿Alguna novedad respecto a la pasada edición?

R: Será la primera vez que el circuito estará realmente homologado. Ya lo estuvo el año pasado, pero fue todo muy rápido, así que esta será la primera vez que vengan atletas a correr la prueba con esa certificación. También habrá un relevo inclusivo, pero el circuito sigue siendo el mismo. Lo que me ha llamado la atención son las inscripciones, ya que llevamos casi trescientas más que el año pasado a estas alturas. Es llamativo porque aquí siempre apuramos hasta el último día, así que a ver cómo se desarrolla y quizás tengamos que cerrar el número de dorsales.

Deporte y solidaridad

P: El evento sirve para recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia. ¿Qué importancia tiene el vínculo entre deporte y solidaridad?

R: Mucha. Los deportistas ya de por sí son solidarios, y más si les das la opción de contribuir con alguna causa aportando una cantidad de dinero que otras veces aportan simplemente por correr. En este caso, todo va íntegramente a la fundación, incluso parte de lo que sobra de la organización y los patrocinadores. Desde la fundación se están volcando y van de la mano para destinar esa recaudación a que los niños disfruten de su estancia en los hospitales y les sea mucho más amena.

Entrevista con el campeón paralímpico Kini Carrasco / Jorge Valiente

P: ¿Considera que carreras populares como ésta contribuyen a fomentar hábitos saludables?

R: Creo que sí, sobre todo porque también involucramos a los niños. Muchos padres salen junto a ellos a correr, y eso les anima a iniciarse en el deporte desde pequeños. Pero lo más bonito es que este tipo de eventos generan unión: hay quien viene a competir y buscar una buena marca, pero también quien simplemente quiere disfrutar de un día diferente, corriendo por el centro de la ciudad.

P: Cáceres ha sido designada Ciudad Europea del Deporte en 2026. ¿Qué relevancia tiene esta distinción para impulsar el deporte?

R: Si se trabaja bien, puede tener mucha relevancia. Si solo nos quedamos con el título y no se aprovechan para atraer grandes eventos y patrocinio, se quedará en un simple reconocimiento. Por lo que conozco, la línea de trabajo es positiva. Si se involucra a la comunidad deportiva y se fomenta la participación, se pueden organizar eventos, atraer a más gente y sacar un gran rendimiento para la ciudad y la región.

Superación personal

P: A nivel personal, su vida dio un giro cuando, a los 20 años, perdió el brazo izquierdo en un accidente de tráfico. ¿Qué recuerdos le vienen de aquel día?

R: La verdad es que no lo recuerdo. Lo que pienso muchas veces es lo que me cambió la vida aquel día. En ese momento creí que iba a ser algo muy malo, pero ha sido todo lo contrario y he sabido hacer de ese día siniestro un día maravilloso. Con el paso de los años me he dado cuenta de que aquel día me quedé aquí porque tenía que hacer otra cosa en esta vida: intentar trasladar a la gente que la vida no se acaba por algo así, sino que continúa hasta el último día y hay que disfrutarla como sea.

P: Eso le hizo redoblar su pasión por el deporte, hasta el punto de dedicarse profesionalmente al atletismo. ¿Qué le impulsó a dar ese paso?

R: Ya practicaba deporte, pero a nivel profesional me impulsó la idea de querer superarme. El accidente me enseñó a superar situaciones cotidianas, como pelar una manzana o atarme las zapatillas, y ese espíritu de superación me llevó a creer que también podía aplicarlo en el deporte. Con el tiempo compruebas que el trabajo da sus frutos, y eso te anima a querer más y más.

P: Pronto comenzó a destacar a nivel nacional, llegando a participar en tres Juegos Paralímpicos e incluso logrando un cuarto puesto. ¿Cómo se vive desde dentro un evento de tal magnitud?

R: Vivir unos Juegos es lo mejor que le puede pasar a un deportista, así que poder decir que he estado en cuatro —tres como atleta y uno como técnico— es indescriptible, y más aún siendo los Paralímpicos. Es una lección de vida impresionante para cualquiera, y creo que sería maravilloso que en los colegios hubiera una asignatura dedicada al deporte paralímpico, ya que ayudaría a los niños a entender el valor del esfuerzo y la inclusión.

Nuevos retos

P: Tras dejar el atletismo, participó en carreras populares y maratones, hasta que en 2009 surgió el triatlón paralímpico. ¿Qué le llevó a apostar por esta disciplina?

R: En 2009 se celebró el primer Campeonato de España de triatlón paralímpico y lo vi como un reto diferente, algo que nunca había probado. Me animó probar a montar en bicicleta y nadar, algo que hasta entonces no había hecho. Recuerdo que en ese primer campeonato, nada más salir del agua pensé: “No vuelvo a hacer esto en mi vida”. Fue durísimo: el agua estaba helada, terminé con un dolor de cabeza terrible y hasta me perdí entre las olas. Sin embargo, 14 o 15 años después aquí sigo, enganchado al triatlón. Actualmente formo parte de la junta directiva de la Federación Española de Triatlón, presido su Comisión de Deporte Inclusivo y dirijo el programa Promesas Paralímpicas de Triatlón. Así que estoy más implicado que nunca, aunque ahora en una faceta más de gestión y desarrollo.

P: En 2024 puso fin a su carrera profesional, habiendo recibido la Medalla de Extremadura y siendo reconocido como Hijo Predilecto de Cáceres. ¿Cómo lleva esta nueva etapa?

R: No ha cambiado prácticamente nada. Sigo entrenando con mi equipo y en mi centro de trabajo. Mi día comienza haciendo deporte, pasa dirigiendo y motivando a unas cien personas para que consigan sus metas y termina igual, animando a que sigan activos. Es algo que forma parte de mi día a día y que seguiré cultivando aunque ya no compita a nivel profesional. Mi etapa profesional ya pasó. Competí muchos años y logré en el triatlón incluso más de lo que había conseguido en el atletismo, pero sigo compitiendo de forma más local porque lo llevo en la sangre.

Referentes del deporte paralímpico

P: La ciudad ha visto crecer a atletas destacados en esta disciplina. ¿Qué papel juegan estos ejemplos a la hora de impulsar el deporte adaptado?

R: En Extremadura somos pioneros en deportistas paralímpicos, pero a veces falla el salto de calidad para que lleguen a lo más alto. Hemos pasado de tener diez o doce atletas en los Juegos Paralímpicos a cuatro. Hace falta un impulso más fuerte, un trabajo más enfocado desde abajo, con apoyo de los responsables y entrenadores, para que los jóvenes puedan llegar a la cima. Tenemos ejemplos que motivan a los demás, pero falta dar ese paso intermedio entre la formación básica y la alta competición, para que los deportistas no dependan únicamente de su esfuerzo individual.

P: Como ejemplo de superación, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que estén pasando por un momento difícil?

R: Los momentos difíciles hay que vivirlos y superarlos. Yo pasé por un período muy complicado durante dos años, pero lo superé y todo cambió. Mi mensaje es sencillo: hay que soñar y tener metas claras. Los sueños no aparecen por sí solos; hay que trabajar por ellos. La vida se construye a base de esfuerzo, paciencia y perseverancia, y siempre hay luz al final del túnel.