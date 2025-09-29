Octubre cómico en Cáceres con los actores de ‘La que se avecina’ y Martita de Graná en el Palacio de Congresos

El humor sigue sumando nombres propios esta temporada en Cáceres. Si la semana pasada avanzábamos el desembarco en el Gran Teatro de Facu Díaz, Edu Soto y Dani Mateo, que se sumarán a lo largo de los próximos meses a la programación de la bombonera cacereña, para poner en escena sus últimos espectáculos; octubre también será un mes muy cómico en el Palacio de Congresos: con varios de los de los actores de la serie de televisión ‘La que se avecina’ (LQSA) y la comediante Martita de Graná.

'La Noche es Comedia'

De un lado, el espectáculo ‘La Noche es Comedia’ aterrizará en la ciudad el próximo 18 de octubre de 2025, a partir de las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos de Cáceres. Este espectáculo reunirá a los monologuistas: Nacho Guerreros, Miki Dkai, Xavier Deltell, Eva Y Qué y Tomas García.

Después de recorrer toda España, de la mano de ‘Tierra de Comedia’, llega este show «único e irrepetible donde las risas están más que aseguradas» y donde destaca la presencia Macarena Gómez y Nacho Guerreros que interpretan a Lola Trujillo y a Coque, respectivamente, en la conocida serie de televisión ‘LQSA’.

Se unen también a esta «gran experiencia» cómicos de gran reputación nacional como Xavier Deltell. Miki Dkai «tampoco dejará indiferente a nadie con su particular manera de ver la educación de los niños, de los gordos en primera persona y los problemas matrimoniales», señalan desde la organización. Las entradas, ya a la venta con precios que oscilan desde los 20 a los 32 euros.

¡Martita sea!

Martita de Graná aterrizará en ese mismo escenario el 24 de octubre con su nuevo show ‘¡Martita sea!’ tras acabar su anterior gira con más de 200.000 entradas vendidas, rompiendo todos los récords. En este nuevo espectáculo la artista mostrará de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal y reivindicando temas como la soltería, la edad, la importancia de la salud mental… Todo ello «contado con el salero y desparpajo de una de las mejores cómicas», apuntan desde la organización.

Cartel de Martita de Graná. / EL PERIÓDICO

Con más de 1 millón de seguidores en Facebook, otro millón en Instagram y más de 124.000 suscriptores en YouTube, la granadina ha conseguido convertirse en una «referencia nacional del humor tanto en redes sociales como en directo». Las entradas, ya a la venta desde 22 euros.