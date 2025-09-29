El PSOE califica de “enmienda a la incompetencia de Mateos” la subvención nominativa del Gobierno central al bus urbano en Cáceres

El Grupo Municipal Socialista (GMS) se ha congratulado de que el “compromiso de Gobierno de España” suponga que no se pierdan las ayudas a los bonos multiviaje del bus urbano, por la anunciada subvención nominativa al Ayuntamiento de Cáceres, lo que ha calificado de “enmienda a la incompetencia del alcalde, Rafael Mateos”, que llegó a plantear un contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transporte, que desestimó las ayudas directas al transporte público en el ámbito local cacereño.

'Falta de gestión'

Según la portavoz del GMS, Belén Fernández, el anuncio de una subvención nominativa del Gobierno “solventa la falta de gestión y la incompetencia del Gobierno local”, que “en lugar de trabajar para solucionarlo, inició la vía judicial y dice ahora que el Ministerio les ha dado la razón en sus argumentos”.

La portavoz socialista ha recordado que el Ministerio denegó la subvención para los descuentos de autobús por haberla “presentado fuera de plazo”. Y que "Cáceres y Badajoz fueron los dos únicos ayuntamientos de España a los que se denegaron estas ayudas por incumplir los plazos”.

La portavoz del PSOE, Belén Fernández. / EL PERIÓDICO

Ante esta situación “el equipo de Gobierno en ningún momento se dirigió al Ejecutivo central para intentar arreglar esta situación”. Lo que -a su juicio- “pone de manifiesto el nulo interés que Mateos tiene por el transporte público en la ciudad”.

Consulta

Ante ello, “hicimos una consulta al Gobierno de España para trasladar la situación”. Y aseguran desde el GMS que “gracias al compromiso del Gobierno central con la ciudad, Cáceres no va a perder ese dinero, sino que mediante un real decreto se abonará al ayuntamiento cerca de 240.000 euros”.

Y ahora, el equipo de Gobierno “tiene la desfachatez de decir que el Ministerio les ha dado la razón en sus argumentos, cuando la realidad es que fue el GMS quien se puso manos a la obra para que Cáceres no perdiera las ayudas”. Y también solicitaron al Ministerio “una solución, que ahora viene en forma de real decreto”.

“La estrategia del PP y de Mateos de culpar al Gobierno de España en lugar de trabajar por los cacereños y cacereñas ha estado a punto de llevarnos a perder esas ayudas”, ha puntualizado Fernández.