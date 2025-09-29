Disputa municipal
El PSOE califica de “enmienda a la incompetencia de Mateos” la subvención nominativa del Gobierno central al bus urbano en Cáceres
El Gobierno local tachó de "decisión injusta" la decisión del Ejecutivo, que dejó a Cáceres y Badajoz fuera por incumplir plazos
El Grupo Municipal Socialista (GMS) se ha congratulado de que el “compromiso de Gobierno de España” suponga que no se pierdan las ayudas a los bonos multiviaje del bus urbano, por la anunciada subvención nominativa al Ayuntamiento de Cáceres, lo que ha calificado de “enmienda a la incompetencia del alcalde, Rafael Mateos”, que llegó a plantear un contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transporte, que desestimó las ayudas directas al transporte público en el ámbito local cacereño.
'Falta de gestión'
Según la portavoz del GMS, Belén Fernández, el anuncio de una subvención nominativa del Gobierno “solventa la falta de gestión y la incompetencia del Gobierno local”, que “en lugar de trabajar para solucionarlo, inició la vía judicial y dice ahora que el Ministerio les ha dado la razón en sus argumentos”.
La portavoz socialista ha recordado que el Ministerio denegó la subvención para los descuentos de autobús por haberla “presentado fuera de plazo”. Y que "Cáceres y Badajoz fueron los dos únicos ayuntamientos de España a los que se denegaron estas ayudas por incumplir los plazos”.
Ante esta situación “el equipo de Gobierno en ningún momento se dirigió al Ejecutivo central para intentar arreglar esta situación”. Lo que -a su juicio- “pone de manifiesto el nulo interés que Mateos tiene por el transporte público en la ciudad”.
Consulta
Ante ello, “hicimos una consulta al Gobierno de España para trasladar la situación”. Y aseguran desde el GMS que “gracias al compromiso del Gobierno central con la ciudad, Cáceres no va a perder ese dinero, sino que mediante un real decreto se abonará al ayuntamiento cerca de 240.000 euros”.
Y ahora, el equipo de Gobierno “tiene la desfachatez de decir que el Ministerio les ha dado la razón en sus argumentos, cuando la realidad es que fue el GMS quien se puso manos a la obra para que Cáceres no perdiera las ayudas”. Y también solicitaron al Ministerio “una solución, que ahora viene en forma de real decreto”.
“La estrategia del PP y de Mateos de culpar al Gobierno de España en lugar de trabajar por los cacereños y cacereñas ha estado a punto de llevarnos a perder esas ayudas”, ha puntualizado Fernández.
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres