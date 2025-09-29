¿Quieres vivir una experiencia verdaderamente ancestral? Ven a Valdefuentes y disfruta de Los Tableros
El sábado 4 de octubre es el día grande en el que Madrinas, Tableras, Danzadores, y la Escuela Infantil de Tablerosbailarán la danza del ‘Chicurrichi’ y actuará El Gato con Jotas
Todo está listo para una de las celebraciones ancestrales más coloridas de la provincia de Cáceres. Apunta el día 4 de octubre en tu agenda y a Valdefuentes como destino. La Fiesta de los Tableros celebra una nueva edición engalanada con más de 6.000 flores de papel y a ritmo de El Gato con Jotas. ¿Has imaginado un plan mejor?
La localidad tras haber logrado el rango de Fiesta de Interés Turístico Regional para su Feria Agroalimentaria espera ahora que Los Tableros siga su misma suerte. No le faltan argumentos. Este año contará con un desfile de más de 200 personas, vestidas con el traje típico regional para recorrer las calles engalanadas con miles de flores de papel y el trepidante y folclórico ritmo de El Gato con Jotas, el cantante extremeño de moda.
Los Tableros de Valdefuentes es una fiesta más que centenaria, puesto que hay documentos que datan del año 1879 que acreditan la celebración de la misma, en honor a la Virgen del Rosario, y en síntesis es una ofrenda que se realizaba a la Diosa Ceres, pidiéndole abundancias en las cosechas y en el cebo del cerdo para su posterior matanza.
El ritual se inicia el 15 de agosto al finalizar la eucaristía donde el sacerdote presenta a las Madrinas y Tableras de ese año, continuando en el mes de septiembre, durante el cual se realizan los ensayos correspondientes y las asociaciones locales elaboran las flores y dulces, que adornarán los Tableros, finalizando el primer fin de semana del mes de octubre con la representación de Los Tableros.
Los tableros son las tablas alargadas que se utilizaban para llevar los panes o los dulces al horno y que en esta celebración se cubren con paños, bordados y rematados con encajes de bolillo, según explica el alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias.
Sobre esos tableros se colocan panes, frutos frescos y secos, dulces y se adornan con ramos de distintos vegetales haciendo arcos, con flores de papel y naturales, banderas y estandartes con los santos a los que se realiza la ofrenda.
Hasta los años 60 esta fiesta se celebró en Valdefuentes de manera continuada, pero debido a la emigración se fue extinguiendo para luego recuperarse a finales de los años 70 y definitivamente hace más de una década.
Este año comenzará con el desfile de la imagen de la Virgen del Rosario acompañada por las Madrinas, Tableras, Danzadores, y la Escuela Infantil de Tableros, que van bailando la danza del Chicurrichi y tocando las castañuelas al compás de la música de un tambor o pandero y una flauta, desde la Iglesia de Bienvenida hasta llegar a la Plaza de España, donde espera un mosaico de flores que cubrirá parte del cielo y donde los Danzadores y la Escuela infantil interpretarán de nuevo la danza del Chicurrichi, finalizando con la subasta de los Tableros y el baile de la Jota portuguesa 'El Verdigaio'.
La música además de la danza del Chicurrichi, la pondrá El Gato con Jotas, quien ofrecerá un concierto en la Plaza de España, donde también actuará la Escuela de baile 'Angelines Gómez' de Miajadas y Full Time Lovers, finalizando con el grupo de animación Combo Perfecto, además durante toda la jornada se realizarán diversos talleres de flores, esgrafiados, exposiciones en el Claustro del Convento de San Agustín, fothocall y se llevará a cabo una degustación gratuita de dulces (hasta agotar existencias) a través de los alumnos del programa colaborativo Gastrofontium.
Ya el domingo 5 se celebrará la 'Entomatá', una convivencia entre asociaciones, con degustación gratuita de este exquisito producto de nuestra despensa y donde se lanza un objeto rodante en la Plaza de España de modo que el primero que lo alcance obtendrá el premio contenido en él.
Los Tableros actuaron en octubre de 2014 en la Plaza de España de Sevilla. En enero del 2017 estuvieron presentes en Fitur (Madrid) y en los años 2017 y 2021 en el Paseo de Cánovas. Otro hito fue el desfile que realizaron en la Gran Vía y Plaza de España de Madrid en 2022 y en las últimas tres ediciones han actuado en el desfile central de Jato en Cáceres
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo
- El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»