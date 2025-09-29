¿Quieres vivir una experiencia verdaderamente ancestral? Ven a Valdefuentes y disfruta de Los Tableros

Todo está listo para una de las celebraciones ancestrales más coloridas de la provincia de Cáceres. Apunta el día 4 de octubre en tu agenda y a Valdefuentes como destino. La Fiesta de los Tableros celebra una nueva edición engalanada con más de 6.000 flores de papel y a ritmo de El Gato con Jotas. ¿Has imaginado un plan mejor?

La localidad tras haber logrado el rango de Fiesta de Interés Turístico Regional para su Feria Agroalimentaria espera ahora que Los Tableros siga su misma suerte. No le faltan argumentos. Este año contará con un desfile de más de 200 personas, vestidas con el traje típico regional para recorrer las calles engalanadas con miles de flores de papel y el trepidante y folclórico ritmo de El Gato con Jotas, el cantante extremeño de moda.

Programa de la Fieta de los Tableros 2025. / EL PERIÓDICO

Los Tableros de Valdefuentes es una fiesta más que centenaria, puesto que hay documentos que datan del año 1879 que acreditan la celebración de la misma, en honor a la Virgen del Rosario, y en síntesis es una ofrenda que se realizaba a la Diosa Ceres, pidiéndole abundancias en las cosechas y en el cebo del cerdo para su posterior matanza.

Juan José Ventura

El ritual se inicia el 15 de agosto al finalizar la eucaristía donde el sacerdote presenta a las Madrinas y Tableras de ese año, continuando en el mes de septiembre, durante el cual se realizan los ensayos correspondientes y las asociaciones locales elaboran las flores y dulces, que adornarán los Tableros, finalizando el primer fin de semana del mes de octubre con la representación de Los Tableros.

Los tableros son las tablas alargadas que se utilizaban para llevar los panes o los dulces al horno y que en esta celebración se cubren con paños, bordados y rematados con encajes de bolillo, según explica el alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias.

Presentación de Los Tableros en la Plaza de Santa María de Cáceres. / Juan José Ventura

Sobre esos tableros se colocan panes, frutos frescos y secos, dulces y se adornan con ramos de distintos vegetales haciendo arcos, con flores de papel y naturales, banderas y estandartes con los santos a los que se realiza la ofrenda.

Hasta los años 60 esta fiesta se celebró en Valdefuentes de manera continuada, pero debido a la emigración se fue extinguiendo para luego recuperarse a finales de los años 70 y definitivamente hace más de una década.

Fiesta de Los Tableros en Valdefuentes. / EL PERIÓDICO

Este año comenzará con el desfile de la imagen de la Virgen del Rosario acompañada por las Madrinas, Tableras, Danzadores, y la Escuela Infantil de Tableros, que van bailando la danza del Chicurrichi y tocando las castañuelas al compás de la música de un tambor o pandero y una flauta, desde la Iglesia de Bienvenida hasta llegar a la Plaza de España, donde espera un mosaico de flores que cubrirá parte del cielo y donde los Danzadores y la Escuela infantil interpretarán de nuevo la danza del Chicurrichi, finalizando con la subasta de los Tableros y el baile de la Jota portuguesa 'El Verdigaio'.

La música además de la danza del Chicurrichi, la pondrá El Gato con Jotas, quien ofrecerá un concierto en la Plaza de España, donde también actuará la Escuela de baile 'Angelines Gómez' de Miajadas y Full Time Lovers, finalizando con el grupo de animación Combo Perfecto, además durante toda la jornada se realizarán diversos talleres de flores, esgrafiados, exposiciones en el Claustro del Convento de San Agustín, fothocall y se llevará a cabo una degustación gratuita de dulces (hasta agotar existencias) a través de los alumnos del programa colaborativo Gastrofontium.

Presentación de Los Tableros de Valdefuentes en Cáceres. / Juan José Ventura

Ya el domingo 5 se celebrará la 'Entomatá', una convivencia entre asociaciones, con degustación gratuita de este exquisito producto de nuestra despensa y donde se lanza un objeto rodante en la Plaza de España de modo que el primero que lo alcance obtendrá el premio contenido en él.

Los Tableros actuaron en octubre de 2014 en la Plaza de España de Sevilla. En enero del 2017 estuvieron presentes en Fitur (Madrid) y en los años 2017 y 2021 en el Paseo de Cánovas. Otro hito fue el desfile que realizaron en la Gran Vía y Plaza de España de Madrid en 2022 y en las últimas tres ediciones han actuado en el desfile central de Jato en Cáceres