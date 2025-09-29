Bienestar
Trujillo, el secreto de la felicidad extremeña: ¿Por qué es el pueblo más feliz de Extremadura?
El informe de Azucarera y la consultora YouGov sitúa a Trujillo como la localidad extremeña más feliz, ocupando el puesto número 28 de España
Desde hace meses, Trujillo se ha convertido en una de las localidades más famosas de Extremadura. Su nombre resuena constantemente y solo se necesitan un par de ejemplos: su castillo destaca por su majestuosidad y, por ello, se alza con la mención de ser una de las mejores fortalezas de España, según National Geographic. También forma parte de la exitosa clasificación de los Pueblos más bonitos de España, lo que ha convertido a la población cacereña como un destino buscado por su encanto, su gastronomía y su rico legado patrimonial e histórico. Hasta el escritor inglés Kent Follet proclama su amor por Trujilloy paso sus vacaciones en la población cacereña.
Su última recompensa se plasma en el último informe de Azucarera y la consultora YouGov, que sitúa a Trujillo como la localidad extremeña más feliz, ocupando el puesto número 28 de España. Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, ambas empresas han elaborado un estudio para trazar el mapa español de la alegría. Y fruto de ello, Trujillo se ha coronado como la localidad más feliz de Extremadura.
Los porqués
Los autores destacan el impacto que genera en el bienestar de las personas el patrimonio trujillano y la calidad de vida en la población. Para ello, ha evaluado cuatro factores:
- Calidad de vida y tranquilidad: Un ambiente libre de estrés y cordialidad que se valora por encima de la media.
- Patrimonio y belleza: Su imponente historia y monumentalidad, que la convierten en un lugar único.
- Gastronomía local: La riqueza culinaria de la zona, un factor clave en la satisfacción.
- Entorno natural: La facilidad para disfrutar del aire libre y el entorno que rodea a la ciudad.
Junto a Trujillo, otro municipio extremeño que destaca en el informe es Campillo de Llerena (Badajoz), que se sitúa en el puesto 38 de la clasificación nacional.
