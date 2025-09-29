Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros

Una vecina de Cáceres será indemnizada con 16.000 euros tras haber sufrido una caída cuando caminaba por la calle. Según recoge el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura al que ha tenido acceso este diario, el tribunal estima parcialmente la reclamación de la demandante, que en el momento del accidente contaba con 59 años, al Ayuntamiento de Cáceres.

En su argumentación, la comisión jurídica sostiene que corresponde al ayuntamiento, de conformidad con el artículo 25 de la ley que regula las bases del régimen local en su apartado de infraestructuras viarias, «conservar la pavimentación de las vías públicas en condiciones que garanticen la seguridad de las personas que transiten por ellas con una diligencia suficiente para evitar riesgos innecesarios». Esta misma ley recoge, apunta el tribunal, que las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares como consecuencia de l funcionamiento de los servicios públicos».

En la justificación del veredicto, sostiene que la administración «reconoce el mal estado en el que se encontraba la acera, con la existencia de trozos y losetas rotas y sueltas, lo que unido a la existencia de una cierta pendiente de la zona de influencia del vado de un garaje, hace considere que estas circunstancias hubieran podido propiciar un resbalón como el que sufrió la reclamante» y concreta que «viene a reconocer su culpa del estado de la vía, pese a que su conservación, al tratarse de una zona de acceso a un aparcamiento, pudiera corresponder al titular del vado -comunidad de propietarios-. No obstante, precisa que la falta de atención de la mujer «influyó en la producción del accidente», por lo que la responsabilidad se divide entre el propio ayuntamiento y la vecina accidentada, y como consecuencia, del total de gastos, 32.000 euros, la corporación solo deberá abonarle la mitad, 16.255 euros.

Ocurrió en 2021

La cantidad resultante de la indemnización se extrae a un desglose estipulado en 24.869 euros por 436 días de perjuicio moderado, 2.468 euros por tres días de perjuicio grave, 4.000 euros por las secuelas y 1.173 euros por la intervención quirúrgica.

Los hechos se produjeron en mayo de 2021 en una calle de Cáceres que no se precisa en el informe de la comisión jurídica. Como consecuencia, la mujer, vecina de un bloque cercano al lugar del accidente, se rompió el tobillo y requirió una intervención quirúrgica. En 2023, el ayuntamiento admitió a trámite su reclamación y no ha sido hasta mayo de 2025 cuando ha habido resolución de la comisión.