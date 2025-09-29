El vivero de empresas Aldealab celebra diez años en Aldea Moret

El centro del conocimiento y vivero de empresas AldeaLab, ubicado en el Garaje 2.0 y el edificio Embarcadero de Cáceres, cumple diez años desde su creación y comienza una nueva etapa convirtiéndose en un centro de innovación.

Ese punto de inflexión se simboliza con la inauguración de una obra colaborativa creada por jóvenes emprendedores y creadores de Cáceres que lleva por título 'Arquitectura del nosotros', que pretende simbolizar el espíritu de comunidad y de participación de AldeaLab.

Su mecanismo permitirá trasladar ideas y deseos hacia el interior de una columna, concebida como el pilar fundamental sobre el que construir la ciudad del futuro, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos y Fondos Estratégicos, Pedro Muriel, que ha presentado este lunes esta iniciativa, acompañado por el concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos.

En la creación de la escultura han colaborado José Manuel Dean Doncel (1996), artista, promotor del Espacio Tobogán representado por la galería Herrero de Tejada (Madrid); Manuel Pomet Suárez (1994) técnico de taller que ha investigado sobre materiales como resinas, epoxi, poliéster, fibra de vídrio y de carbono; e Irene Lee Jiménez (1996). profesional en la industria de los videojuegos como artista digital en el diseño de personajes y entornos 3D.

También ha participado la joven Victoria Amores Chaparro (1999), doctorando UEx Informática cuyos trabajos han estado relacionados con la IA y la Visión Artificial; Victoria Alzina Lozano (1998), doctorando en Humanidades, en gestión de proyectos con impacto social en entidades del tercer sector; Jaime Alvarado Valiente (1998), doctorando en Informática, ha trabajado en proyectos relacionados con la Ingeniería Web, Computación Orientada a Servicios, desarrollo de Chatbots y la Computación Cuántica.

Asimismo, han aportado su trabajo Sergio Blanco Gómez (1994), fotógrafo y videógrafo con gran presencia en redes sociales y Antonio Gordillo, profesor de la EUPCC y promotor de la Smart Open Lab, que les ha dado todo su conocimiento en cacharrería para poder implementar el ascensor.

Acto el 1 de octubre

Para poner en valor todo este proyecto, el próximo jueves 1 de octubre, se celebrará un acto institucional, presidido por miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y diversas personalidades del ámbito institucional, empresarial y cultural. Será una jornada festiva en AldeaLab, que contará con la participación de más de 300 estudiantes de institutos de la provincia de Cáceres.