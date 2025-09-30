El alcalde de Zarza la Mayor denuncia "ataques y presiones" tras la paralización de la exhumación de la mina La Paloma

El Ayuntamiento de Zarza la Mayor acaba de emitir un comunicado denunciando "la manipulación y falta de colaboración de la Diputación de Cáceres en el proyecto de la Mina de La Paloma, vinculado a la Memoria Histórica". En la misma nota, el consistorio informa a la ciudadanía sobre la situación generada en torno a esta iniciativa que ha sido desarrollada durante varios años en colaboración con distintas instituciones.

Asegura que este proyecto, "gestionado inicialmente bajo la responsabilidad del anterior equipo de gobierno, se vio afectado por un desequilibrio en los plazos de justificación establecidos en los distintos convenios". Detalla, concretamente, el convenio firmado por la anterior alcaldesa en la que se otorgó a la Universidad de Extremadura un plazo de justificación que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que el ayuntamiento contaba con un plazo mucho más reducido para justificar la subvención concedida por la diputación.

"Este desfase -dice el ayuntamiento- ha impedido justificar en tiempo la subvención. Según información de la propia Universidad, la factura fue retenida por sus mecanismos de control al detectar un incumplimiento en el procedimiento de contrato menor. Como consecuencia directa, la Diputación de Cáceres ha exigido al ayuntamiento la devolución de la subvención recibida, por un importe inicial de 75.000 euros".

Ante esta situación, añade, "el actual equipo de gobierno mantuvo reuniones con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y con la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez Morán, con el fin de buscar soluciones conjuntas. Lejos de recibir apoyo institucional, el ayuntamiento ha sido notificado con una nueva carta en la que se incrementa la cantidad a devolver en 82.000 euros, lo que evidencia, a juicio de este equipo de gobierno, la falta de voluntad política por parte de la Diputación y del Partido Socialista, responsables del origen de este problema".

Hace aproximadamente un mes, subraya, "la empresa encargada de realizar los trabajos, solicita formalmente autorización para poder comenzar la obra de la tercera fase. La alcaldía, ajustándose a la legalidad vigente, solicita un informe jurídico y técnico en el cual queda claro que esa actuación está sujeta a informes sectoriales, entre otros, el medioambiental, ya que el paraje se encuentra dentro de la Red Natura 2000".

Mientras tanto, y a la espera de que llegue dicho informe, "la empresa decide comenzar las obras sin la autorización necesaria. Este ayuntamiento tiene conocimiento de dicha actuación a través de las redes sociales y sin comunicación oficial. Por todo ello, se actúa como con cualquier otro expediente, paralizando la obra. El ayuntamiento lamenta profundamente esta situación, confiando en que pronto pueda resolverse y denuncia públicamente, los ataques personales y presiones recibidas por parte del entorno del Partido Socialista, así como de cargos relevantes de la Diputación de Cáceres".

Un informe medioambiental de afección a Red Natura 2000 ha paralizado la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor, donde desde el pasado lunes trabajaban una serie de expertos arqueólogos de la empresa vasca Sociedad de Ciencias Aranzadi para tratar de hallar una veintena de cuerpos que fueron asesinados en la zona de La Raya en el verano de 1936. Es la tercera fase del proyecto para tratar de encontrar los cadáveres, que ha sido financiada por la Diputación de Cáceres por un valor superior a los 113.000 euros y gestionada por la Universidad de Extremadura.