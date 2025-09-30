Zonas verdes
32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
Según el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, el ayuntamiento busca convertir la ciudad en un espacio más agradable y sostenible
El Ayuntamiento de Cáceres ya ha puesto en marcha las actuaciones para la plantación de 32 nuevos árboles en la ciudad. Concretamente, en la céntrica avenida Antonio Hurtado, que a penas tiene vegetación y donde ya operan los obreros para la ejecución de los alcorques.
"Es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas"
"Desde el equipo de Gobierno seguimos trabajando en convertir Cáceres en un espacio más agradable y sostenible. Con ese objetivo se están realizando los trabajos de renaturalización de la vía, una de las principales arterias de la ciudad, [...] y por la que es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas", ha explicado el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.
Dos objetivos
Según el edil, la medida tiene dos objetivos principales. Por un lado, embellecer la avenida y, por otro, conseguir "la tan ansiada sombra para el tránsito peatonal". Bazo ha señalado que la construcción de los alcorques se extenderá por un plazo de dos semanas y, después, comenzará la plantación.
El coste
Tal y como ha confirmado el ayuntamiento de la ciudad, el coste aproximado de la actuación es de 30.000 euros.
