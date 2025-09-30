Cáceres registra la cifra más alta de muertes violentas de la última década

Cáceres está considerada una de las ciudades más seguras del país. Es una consigna que se repite año tras año porque es cierto que los datos lo reflejan así. La ciudad registra una de las estadísticas criminales más bajas del país, es decir, que en comparación con el resto de ciudades de la geografía nacional, las cifras avalan este argumento. No obstante, cuando se trata de analizar la comparativa propia por años, la realidad es otra.

Para tranquilidad de sus algo más de 90.000 vecinos, la capital no acostumbra a protagonizar titulares de sucesos violentos aunque cierto es que, en lo que va del año, esta normalidad se ha visto contrariada. En nueve meses, Cáceres contabiliza hasta tres casos que se investigan como homicidio, un dato que supera con creces los balances anuales que recopila el Ministerio del Interior en la última década.

Sí se analizan los datos relativos a homicidios desde hace diez años, las estadísticas no contabilizan ninguna muerte violenta -el resultado es cero- en Cáceres ciudad salvo en 2015 y otra en 2017. La primera hace referencia a la muerte de Tamara S. cuya causa acabó en el Tribunal Supremo en 2019 con una condena de 17 años de prisión para el principal acusado, su marido, y la segunda al parricidio del barrio de El Perú, que concluyó con una condena pactada de ocho años de cárcel.

Este año, por contra, suma tres muertes violentas, la última ocurrida hace escasas semanas, investigadas como homicidio y un accidente mortal por el que se tramitan diligencias por homicidio imprudente. Se da la circunstancia de que las víctimas mortales en todos los casos son menores de 30 años. El primero tuvo lugar coincidiendo con el inicio de la feria de San Fernando en mayo. El suceso provocó una honda conmoción en la ciudad porque se desencadenó por una pelea que mantuvieron junto al parque de El Perú dos jóvenes que se conocían, uno de ellos menores de edad, y acabó con la muerte de uno de ellos por una puñalada. La causa la instruye el Juzgado de Menores y el acusado se encuentra internado en el centro Marcelo Nessi de Badajoz como medida cautelar durante la instrucción de las diligencias.

El segundo suceso violento tuvo lugar hace escasos días en Virgen de Guadalupe, una avenida cercana a la Madrila. Según el relato de los testigos, el joven de 25 años fallecido recibió un golpe mortal en el transcurso de una pelea que se produjo a primera hora de la mañana y por la que fueron detenidos cinco jóvenes. Finalmente, la jueza decretó para cuatro de ellos una medida cautelar de libertad provisional y solo uno ingresó en prisión investigado por un delito de homicidio. Fuentes próximas sostienen que, como es habitual, su abogado ha solicitado que se le revoque la medida cautelar privativa de libertad, una cuestión que está pendiente de valorar por el juzgado.

Otro de los casos que se suma a las investigaciones por homicidio aunque con el condicionante de imprudencia es el atropello mortal que tuvo lugar en la avenida de la Hispanidad el 29 de junio. Ocurrió casi a medianoche cuando la joven de 29 años fallecida cruzaba un paso de peatones y fue embestida por un conductor que se dio a la fuga. La víctima murió a consecuencia del impacto y el conductor se entregó doce horas más tarde en la comisaría, una circunstancia que no permitió acreditar si en el momento de los hechos había consumido alcohol porque se le realizó la prueba por la mañana y dio negativo. En esta causa, la jueza le citó a declarar y determinó su puesta en libertad provisional aunque con la obligación de firmar cada quince días en el juzgado y la retirada del carné de conducir.

25 muertes en diez años

En cuanto a los datos provinciales, la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior contabiliza 25 muertes violentas si se suman las que se han registrado a lo largo de 2025. Los peores datos se registraron en 2017 (3), 2019 (3), 2020 (5) y 2024 (3). La estadística de 2025 contabiliza el crimen de El Perú y el crimen machista en Aldeanueva del Camino, en instrucción. También se encuentran en instrucción las causas de 2024 aunque una de ellos, el crimen de Mohedas de Granadilla se cerró al suicidarse el acusado en la cárcel. Los dos restantes, el crimen de Hinojal y el de Moraleja siguen pendientes de juicio.