Cáceres Underground Week celebra sus 10 años con una edición ambiciosa en el Foro de los Balbos: bandas internacionales, zona foodie, sesiones de djs y un mercadillo alternativo

El festival 'Cáceres Underground Week' celebra este año su décima edición con una propuesta ampliada, nuevos espacios y un cartel cargado de energía. Se desarrollará durante los días 17 y 18 de octubre en el Foro de los Balbos, en pleno corazón histórico de la ciudad. Esta edición, busca mantenerse fiel a su esencia, ofrecer música underground de calidad en un entorno fascinante y cercano, con escenarios con aforo controlado que favorecen la conexión directa entre el público y los artistas. Es la primera vez que el festival se celebra en un espacio público.

Artistas confirmados

Durante el viernes y sábado por la noche, así como el sábado a mediodía, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de bandas nacionales e internacionales que abarcan géneros como garage, punk, surf, psicodelia, power pop, además de ritmos más groove como el 'R&B', soul o reggae. Entre los artistas confirmados destacan: Miguel Costas, Los Coronas, Private Function, The Five Cannons, The Buzzos, Rack Roll & The Remayteds, Cool Up & Sherlock Horns, Hombre Tigre y The Ruffos.

Cartel del 'Cáceres Underground Week 2025' / Cedida

Zona foodie, arte y cine

La oferta se completa con una atractiva programación paralela que incluye una Zona Foodie 'Rock & Grill', con la participación de tres chefs, aún por confirmar, que fusionarán la gastronomía con la cultura rock. Además de un mercadillo alernativo con ropa, vinilos, arte y merchandising. Sesiones de DJs para cerrar cada jornada con el mejor ambiente, exposición de fotografías e ilustraciones, proyecciones de películas y documentales musicales.

Esta edición promete consolidar a 'Cáceres Underground Week' como uno de los eventos musicales más singulares del panorama nacional, apostando por una experiencia auténtica y diversa.