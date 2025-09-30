Cultura alternativa
Cáceres Underground Week celebra sus 10 años con una edición ambiciosa en el Foro de los Balbos: bandas internacionales, zona foodie, sesiones de djs y un mercadillo alternativo
El festival se traslada por primera vez a un escenario al aire libre y ofrece dos días de rock, soul y reggae con entrada gratuita
El festival 'Cáceres Underground Week' celebra este año su décima edición con una propuesta ampliada, nuevos espacios y un cartel cargado de energía. Se desarrollará durante los días 17 y 18 de octubre en el Foro de los Balbos, en pleno corazón histórico de la ciudad. Esta edición, busca mantenerse fiel a su esencia, ofrecer música underground de calidad en un entorno fascinante y cercano, con escenarios con aforo controlado que favorecen la conexión directa entre el público y los artistas. Es la primera vez que el festival se celebra en un espacio público.
Artistas confirmados
Durante el viernes y sábado por la noche, así como el sábado a mediodía, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de bandas nacionales e internacionales que abarcan géneros como garage, punk, surf, psicodelia, power pop, además de ritmos más groove como el 'R&B', soul o reggae. Entre los artistas confirmados destacan: Miguel Costas, Los Coronas, Private Function, The Five Cannons, The Buzzos, Rack Roll & The Remayteds, Cool Up & Sherlock Horns, Hombre Tigre y The Ruffos.
Zona foodie, arte y cine
La oferta se completa con una atractiva programación paralela que incluye una Zona Foodie 'Rock & Grill', con la participación de tres chefs, aún por confirmar, que fusionarán la gastronomía con la cultura rock. Además de un mercadillo alernativo con ropa, vinilos, arte y merchandising. Sesiones de DJs para cerrar cada jornada con el mejor ambiente, exposición de fotografías e ilustraciones, proyecciones de películas y documentales musicales.
Esta edición promete consolidar a 'Cáceres Underground Week' como uno de los eventos musicales más singulares del panorama nacional, apostando por una experiencia auténtica y diversa.
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»
- El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres