Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura alternativa

Cáceres Underground Week celebra sus 10 años con una edición ambiciosa en el Foro de los Balbos: bandas internacionales, zona foodie, sesiones de djs y un mercadillo alternativo

El festival se traslada por primera vez a un escenario al aire libre y ofrece dos días de rock, soul y reggae con entrada gratuita

Los Coronas, grupo musical.

Los Coronas, grupo musical. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El festival 'Cáceres Underground Week' celebra este año su décima edición con una propuesta ampliada, nuevos espacios y un cartel cargado de energía. Se desarrollará durante los días 17 y 18 de octubre en el Foro de los Balbos, en pleno corazón histórico de la ciudad. Esta edición, busca mantenerse fiel a su esencia, ofrecer música underground de calidad en un entorno fascinante y cercano, con escenarios con aforo controlado que favorecen la conexión directa entre el público y los artistas. Es la primera vez que el festival se celebra en un espacio público.

Artistas confirmados

Durante el viernes y sábado por la noche, así como el sábado a mediodía, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de bandas nacionales e internacionales que abarcan géneros como garage, punk, surf, psicodelia, power pop, además de ritmos más groove como el 'R&B', soul o reggae. Entre los artistas confirmados destacan: Miguel Costas, Los Coronas, Private Function, The Five Cannons, The Buzzos, Rack Roll & The Remayteds, Cool Up & Sherlock Horns, Hombre Tigre y The Ruffos.

Cartel del 'Cáceres Underground Week 2025'

Cartel del 'Cáceres Underground Week 2025' / Cedida

Zona foodie, arte y cine

La oferta se completa con una atractiva programación paralela que incluye una Zona Foodie 'Rock & Grill', con la participación de tres chefs, aún por confirmar, que fusionarán la gastronomía con la cultura rock. Además de un mercadillo alernativo con ropa, vinilos, arte y merchandising. Sesiones de DJs para cerrar cada jornada con el mejor ambiente, exposición de fotografías e ilustraciones, proyecciones de películas y documentales musicales.

Esta edición promete consolidar a 'Cáceres Underground Week' como uno de los eventos musicales más singulares del panorama nacional, apostando por una experiencia auténtica y diversa.

TEMAS

  1. Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
  2. Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
  3. La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
  4. Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo
  5. Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
  6. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  7. Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»
  8. El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres

Tres grandes planes para este martes en Cáceres

Tres grandes planes para este martes en Cáceres

Cáceres Underground Week celebra sus 10 años con una edición ambiciosa en el Foro de los Balbos: bandas internacionales, zona foodie, sesiones de djs y un mercadillo alternativo

Cáceres Underground Week celebra sus 10 años con una edición ambiciosa en el Foro de los Balbos: bandas internacionales, zona foodie, sesiones de djs y un mercadillo alternativo

Cáceres registra la cifra más alta de muertes violentas de la última década

Cáceres registra la cifra más alta de muertes violentas de la última década

El presidente de APTUEx, Javier Gutiérrez: «Ahora mismo no hay zonas tensionadas» de apartamentos turísticos en Cáceres, «pero se nos puede ir de las manos»

El presidente de APTUEx, Javier Gutiérrez: «Ahora mismo no hay zonas tensionadas» de apartamentos turísticos en Cáceres, «pero se nos puede ir de las manos»

Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: "He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie"

Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: "He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie"

El vivero de empresas Aldealab celebra diez años en Aldea Moret

El vivero de empresas Aldealab celebra diez años en Aldea Moret

Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros

Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros

La Fundación Atrio perfila en Cáceres el edificio Clavellinas para alojar alumnos de música becados

La Fundación Atrio perfila en Cáceres el edificio Clavellinas para alojar alumnos de música becados
Tracking Pixel Contents