¿La calidad del agua que beben los cacereños es correcta? El ayuntamiento responde: "Los análisis horarios que se hacen cada día son normales"

La calidad del agua potable de Cáceres está en tela de juicio. Hace unos días, el comité de empresa de Canal Isabel II puso en duda el nivel de potabilidad debido al elevado número de bajas laborales en la concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad. Sin embargo, desde el ayuntamiento aseveran que "los análisis horarios que se hacen cada día son normales" y niegan tener conocimiento de que haya ninguna circunstancia que ponga en riesgo la calidad del suministro.

Un 50% de bajas

La polémica comenzó cuando, a través de un comunicado, el comité de empresa situó en el 50% el porcentaje de bajas en el equipo de Tratamiento y Captación. Varias de ellas "por estrés psicológico", apuntó la representación de los trabajadores. De hecho, según el escrito, "el número de bajas psicológicas de la plantilla se eleva al 16%, siendo este un porcentaje muy elevado a nuestro juicio, puesto que lo habitual sería el 5%".

Cuestionan la experiencia del personal eventual

Sea como fuere, desde el comité de empresa argumentaron que, como resultado, el equipo actual está compuesto por personal eventual, "que no tiene la experiencia suficiente para tratar el agua potable con la profesionalidad que se le supone". Además, señalaron que el encargado de la planta ha estado de baja temporal, y su puesto ha estado un año sin cubrir, y aseguraron que se ha despedido a la persona que se encargaba como responsable de los laboratorios y muestras, y que "la persona que presta sus servicios como coordinadora de producción está en proceso de despido".

Por todo ello, recomendaron a los ciudadanos comprar agua embotellada en Cáceres "mientras persista esta situación".

"Yo bebo agua del grifo"

Una situación de la que, sin embargo, el consistorio no tiene constancia. "Si hubiese cualquier asunto en el que el ayuntamiento tuviese que pronunciarse lo haría con la máxima transparencia y con la máxima rapidez, como hemos hecho siempre en cualquier tipo de caso de este tipo", responde el portavoz del Gobierno popular, Ángel Orgaz. "Yo bebo agua del grifo", concluye.