Tribunales
Condenado a ocho meses de cárcel el opositor a una plaza de Diputación de Cáceres por la filtración del examen
La Audiencia Provincial le considera autor de un delito de revelación de secretos en grado de tentativa porque el proceso de selección se paralizó antes de adjudicarse el puesto
La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a ocho meses de prisión al opositor a una plaza de la diputación que fue acusado de conocer las respuestas antes del examen. Tan solo una semana han esperado las partes para que se dicte sentencia tras haberse celebrado el juicio.
De esta forma, el tribunal le condena por un delito de revelación de secretos en grado de tentativa porque concurre la circunstancia de que el proceso de selección se paralizó tras la denuncia de filtración antes de que se asignara la plaza. Durante el juicio, el acusado defendió su inocencia alegando que llevaba trabajando en la institución años.
Hasta cuatro años de prisión
La fiscalía, por su parte, solicitaba hasta cuatro años de prisión por un delito contemplado en el artículo 418 de los delitos contra la administración pública por “haber aprovechado una información privilegiada de un funcionario”. El escrito del ministerio público basaba su acusación en que el acusado sacó un diez en el examen, “coincidiendo en su totalidad sus respuestas con las elaborada por el tribunal”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
- Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
- Cáceres acoge la 'Ruta Solidaria', el 'Festival Sonodrama' y una obra teatral con misterio
- Cáceres inaugura el nuevo albergue de la protectora de animales tras un periplo de años: “Es un logro