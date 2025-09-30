Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado a ocho meses de cárcel el opositor a una plaza de Diputación de Cáceres por la filtración del examen

La Audiencia Provincial le considera autor de un delito de revelación de secretos en grado de tentativa porque el proceso de selección se paralizó antes de adjudicarse el puesto

Gema Guerra Benito

Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a ocho meses de prisión al opositor a una plaza de la diputación que fue acusado de conocer las respuestas antes del examen. Tan solo una semana han esperado las partes para que se dicte sentencia tras haberse celebrado el juicio.

De esta forma, el tribunal le condena por un delito de revelación de secretos en grado de tentativa porque concurre la circunstancia de que el proceso de selección se paralizó tras la denuncia de filtración antes de que se asignara la plaza. Durante el juicio, el acusado defendió su inocencia alegando que llevaba trabajando en la institución años.

Hasta cuatro años de prisión

La fiscalía, por su parte, solicitaba hasta cuatro años de prisión por un delito contemplado en el artículo 418 de los delitos contra la administración pública por “haber aprovechado una información privilegiada de un funcionario”. El escrito del ministerio público basaba su acusación en que el acusado sacó un diez en el examen, “coincidiendo en su totalidad sus respuestas con las elaborada por el tribunal”.

