Gema Gallego, de Valdesalor, preside la Agrupación Vecinal de Cáceres tras el 'tsunami' provocado por José Antonio Ayuso

La Agrupación Vecinal de Cáceres ya tiene nueva junta directiva. Gema Gallego Escudero (Asociación Vecinal de Valdesalor) se ha convertido, por unanimidad, en la presidenta de la organización después de un año al frente de la gestora que nació en octubre de 2024 tras la polémica dimisión del anterior responsable, José Antonio Ayuso, por "irregularidades" en su gestión, tal y como aseveró una veintena de asociaciones.

La primera mujer presidenta

Así, Gallego, que ha sido la única candidata, ha pasado a ser la primera mujer líder de la agrupación. El órgano de gobierno lo completan siete vocales: José Alberto Iglesias Pacheco (Asociación El Junquillo); Santiago Márquez Durán (Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca); Rosa de Lima Palomino Pedrero (Asociación de Vecinos Maltravieso-Casaplata); Francisco de Borja Gutiérrez (Asociación Vecinal La Madrila-Peña del Cura); Isabel Alonso García (Asociación Vecinal La Cañada); Benjamín Lava Calderón (Asociación Vecinal San Francisco); Celestino Sanguino Godino (Asociación Vecinal Castellanos-Macondo).

Han sido 18 asociaciones vecinales las que han elegido, también por unanimidad, a los candidatos de manera presencial. A ellas se han sumado otras cuatro que lo han hecho mediante correo electrónico.

Una agrupación "saneada"

No obstante, de manera previa a las votaciones, se ha celebrado una asamblea ordinaria, en la que se ha desglosado la labor realizada por la gestora desde su creación y se ha presentado el estado de cuentas de la agrupación. Unas cuentas que, según Gallego, se encuentran "saneadas".

Ahora, cuenta la recién elegida presidenta, la organización se encuentra "con ilusión", preparada para trabajar por la participación ciudadana, el asociacionismo, y la creación de distintas redes y alianzas. No solo entre las asociaciones, sino también con la Administración Pública y el sector empresarial.

"Barrios más unidos"

Igualmente, tienen en el foco revivir los barrios de Cáceres y las tradiciones de la ciudad. "Nuestro objetivo es hacer que los barrios de Cáceres se sientan más unidos, con una voz más fuerte y una presencia más activa en la toma de decisiones locales. A través del trabajo conjunto, buscamos que cada barrio cuente con los servicios, recursos y apoyo que necesita para prosperar", señala la agrupación, al tiempo que orienta sus esfuerzos a fortalecer su independencia financiera y mejorar la gestión de los recursos disponibles.