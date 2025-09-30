La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: "Ya hemos pedido una reunión con el alcalde"

La Estación Arroyo-Malpartida, pedanía de Cáceres, cuenta ya con una plataforma vecinal que funcionará de forma paralela a la asociación de vecinos. Tras unos meses convulsos y de disputas, los residentes del antiguo poblado ferroviario han firmado la paz y han decidido lucha de la mano, pero han optado por dividir las funciones entre los dos grupos. La asociación se encargará de la organización de actividades y la plataforma buscará mejorar las condiciones del barrio.

Nombre

Recibe el nombre de Villa Hispana Gertrudis de la Fuente, en honor a la bioquímica que residió en la estación durante trece años. Estudió en la pedanía y se ha convertido en una eminencia en el mundo de la ciencia. La plataforma es apolítica, no cuenta con una junta directiva "al ir todos a una", según cuenta la vecina Mariángeles Pajuelo, y nace para reivindicar y defender los intereses de la barriada, así como denunciar y dar a conocer las deficiencias. "Ya hemos hecho el escrito para tener una cita con el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. Queremos ir dando pasos firmes y esperamos que, con el diálogo, se puedan ir solucionando nuestros problemas", incide a este diario.

Acerado

El principal objetivo que tienen, tal y como han señalado al regidor cacereño, es construir el acerado y el asfaltado de las calles que aún están en tierra. También piden iluminación a la entrada de la pedanía, así como un espacio por el que los viandantes puedan pasear sin entrañar riesgo a los conductores: "Cuando oscurece, es una boca de lobo".

Galería | Así fue la presentación de un monolito en Cáceres / Carlos Gil

Bus

Por otro lado, exigen un cambio en el uso del autobús. Desde que en el año 2016 se cortase la línea diaria y lo convirtiese en una situación a demanda, donde al menos dos vecinos tienen que solicitar la conexión por bus para poder ir o salir de la estación. "Nos da igual que sea un bus grande o una furgoneta, pero queremos que venga un vehículo al igual que al resto de pueblos del área metropolitana de Cáceres", reitera Pajuelo. Denuncian también un problema de aguas fecales por la falta de una depuradora, que finalmente ocasiona vertidos sobre el río Casillas: "Se generan malos olores e insalubridad".

Limpieza

Explican también que la limpieza de calles y jardines no está bien definida: "Los barrenderos entran en una calle sí, y otra no. No tenemos nada claro, pero entendemos que todos los vecinos pagan impuestos por igual. Y cuando llega la época de desbroce, la hierba puede llegar hasta la altura de las rodillas. No hay un mantenimiento correcto". Por último, aseguran que la "escasa" señalización que hay en la barriada son señales reutilizables: "Se pueden ler perfectamente las indicaciones antiguas".