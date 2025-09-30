Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: "He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie"

Cuando el termómetro, en pleno invierno, no supera los 0 grados o cuando la lluvia no da tregua. Francisco Vicente sabe lo que es dormir en la calle en ambas situaciones, como también conoce "el miedo" que se sufre al tratar de conciliar el sueño a la intemperie. Ha estado casi cuatro años haciéndolo en Cáceres y, aunque ahora encuentra su hogar en el Centro Vida de Cáritas Diocesana, no olvida los momentos "tan duros" que ha tenido que atravesar. "No se lo deseo a nadie", asevera.

Pedía en Cánovas

Nació en Francia, pero llegó a España con seis años. Concretamente, a la localidad cacereña de Moraleja, donde se ha criado. A lo largo de su trayectoria ha puesto suelos; alicatado; pintado; o encofrado, una labor que también desarrolló en el norte peninsular, donde residió durante unos años. Sin embargo, ya de vuelta en Extremadura, la mala fortuna truncó su vida. "Acabé durmiendo al lado de una galería comercial y pidiendo en Cánovas, frente a la parada de taxis", cuenta Francisco. Allí, saludaba a todo aquel que pasaba por delante; todos lo conocían.

De aquel tiempo recuerda, sobre todo, la intranquilidad al caer el sol. Sin rodeos, reconoce haber consumido alcohol y otras sustancias para ser capaz de sobrellevar la situación. "Si no lo tomaba, era imposible aguantar. Las dos primeras horas duermes, pero luego no puedes", explica. No obstante, rehúye regresar a ese escenario. "No quiero volver a pedir, engancharme a la calle y estar otros dos o tres años reventándome por dentro con el alcohol. Últimamente, tenía el hígado inflamado", cuenta Vicente.

Volver a trabajar

Ahora está centrado en resolver unas cuestiones para poder empezar a trabajar. "Mi ilusión es estar como hace seis o siete años, cuando residía en el norte", asegura. Y a cumplir ese objetivo le ayuda Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, a través del programa 'Personas sin hogar'. Fue hace cinco meses cuando se pusieron en contacto con él, pues se había quedado una plaza libre en el Centro Vida, situado junto a la estación de tren de la capital cacereña.

La labor de la entidad

Se trata de una de las tres secciones en las que la organización presta ayuda a los más necesitados. Otra de ellas es el Centro de Emergencias. Abre de 22.00 a 10.00 horas, pues solo es de pernocta, pero incluye desayuno y ducha. En su caso, los usuarios pueden entrar aún habiendo consumido.

Por otra parte, la entidad cuenta con tres pisos de vida autónoma, donde, con algo de supervisión, se busca que los residentes aprendan a manejar la economía doméstica o a llevar una buena alimentación. Y, por último, está el Centro Vida, donde acompañan a los acogidos para cumplir los objetivos de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que llegan perfiles de todo tipo: personas con problemas de adicción; de salud mental; físicos; en situación administrativa irregular o en búsqueda de empleo.

Las únicas normas que deben cumplir los usuarios (que pueden ser hasta 16) son los horarios y el acompañamiento en cada salida en el caso de aquellos que tienen problemas de adicción. Además, los trabajadores se reúnen una vez a la semana y valoran la evolución de cada uno de ellos, para ver si trabajan para lograr sus metas. Al respecto, según el coordinador del programa 'Personas sin hogar', Pedro Garví, aunque no hay un tiempo determinado para permanecer en el centro, "si están aquí es para trabajar por sus objetivos. Si luchan por ello, pueden estar el tiempo que haga falta".

'Desayunos con hogar'

Así lo explicó Garví este lunes en 'Desayunos con hogar', un encuentro que la organización realiza una vez al mes con diferentes instituciones (IMAS, Fiscalía, Banco de Alimentos, etc.) para tejer alianzas con ellas y, sobre todo, detallar la labor que efectúa Cáritas Diocesana. Ayer, fue el turno de los medios de comunicación y al encuentro, además de los trabajadores sociales, acudió Juan Francisco Vigara Galán, otro de los usuarios.

Problemas de movilidad

Es de Cáceres y ha estado 16 años en la calle. Desde hace dos meses reside en el centro de acogida, al que recurrió porque necesita ayuda física. "Estoy inválido. Llevo ocho años esperando a que me operen de los meniscos, y cinco sin ver a un traumatólogo. Este miércoles se me pasó otra vez la lista de espera, porque habían cumplido los seis meses", asegura. Este diario ha tratado de contactar con la Junta de Extremadura para contrastar la información, pero aún no ha obtenido respuesta.

"Me dan un poco de calor"

Sea como fuere, Vigara sí reconoce la ayuda que la organización le ha facilitado en los pocos días que lleva allí. "Ya estoy esperando a que un traumatólogo me vea la pierna derecha", asevera. Pero no es solo eso lo que valora de la entidad. "Aquí me dan un poco de calor, un abrazo, que lo necesitamos. Son cosas humanas, que van más allá de lo material". Un calor que llega de la mano de los siete trabajadores que tiene el Centro Vida, que se esfuerzan día a día para tratar de mejorar las condiciones de personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.