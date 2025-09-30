Prueba deportiva
La Guardia Civil recaudará fondos para los enfermos de esclerosis múltiple con su carrera solidaria en Cáceres
Será el 9 de noviembre (11.00) y aspira a llegar al medio millar de corredores
La Guardia Civil recaudará fondos para los enfermos de esclerosis múltiple con su carrera solidaria en Cáceres. En concreto, la duodécima edición de la prueba deportiva se enmarca dentro de los actos de la comandancia por la festividad de la Virgen del Pilar y tendrá lugar el próximo 9 de noviembre.
Todos los detalles fueron ofrecidos este martes en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes una representación de la Guardia Civil, autoridades políticas como la Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Cáceres y patrocinadores. Como de costumbre, contará con varias modalidades, carrera, caminata y fila cero, y como novedad, este año saldrá y llegará a la comandancia. De hecho, allí tendrá lugar una exhibición de medios y se compartirá un cocido con los participantes.
Tratamientos e investigación
Las inscripciones tienen un precio de entre cinco y diez euros y se podrán formalizar en la web https://www.chipserena.es/web-evento/11821-xii-carrera-solidaria-virgen-del-pilar-caceres-2025 hasta el 6 de noviembre. Con el dorsal, se hará entrega de una camiseta conmemorativa a los participantes. También en la jornada de convivencia posterior se pondrán a la venta llaveros solidarios.
En la presentación estuvo presente Jesús Cano, representante de la asociación de esclerosis múltiple de Extremadura (Emex), que avanzó que la recaudación estará destinada a tratamientos para los pacientes de la asociación, más de 200 en la región, y a la investigación para tratar de dar con una cura para la enfermedad.
