Nuestro pasado
Así fue la llegada de la televisión a Cáceres
Ángel y Lucía, los primeros en encender la televisión en Hervás en 1958
En julio de 1958 llega a Hervás la primera televisión. Ángel Sánchez Valle y Lucía Rodríguez, un matrimonio que rondaba los 80 años, son los primeros en instalar el moderno aparato que, con el paso del tiempo, se convertiría en objeto fundamental de cualquier hogar de nuestro país. El gran acontecimiento se produce al tiempo que la compañía de Juanito Navarro debuta en el Gran Teatro de Cáceres con la obra 'Clavijo, búscame un hijo'.
Primera retransmisión en España
La televisión nació de la investigación de finales del siglo XIX para transmitir imágenes a distancia, combinando descubrimientos como la fotoelectricidad y las ondas hertzianas. El inventor escocés John Logie Baird es clave en este proceso, transmitiendo la primera imagen en movimiento en 1925 y logrando las primeras transmisiones públicas en 1926 con su sistema mecánico de discos de Nipkow. En España, la primera demostración de televisión se remonta a 1948. A partir de esa fecha se suceden diferentes pruebas técnicas y es en 1952 cuando se celebra la primera retransmisión deportiva, un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Racing de Santander.
