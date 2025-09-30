El presidente de APTUEx, Javier Gutiérrez: «Ahora mismo no hay zonas tensionadas» de apartamentos turísticos en Cáceres, «pero se nos puede ir de las manos»

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEx) reclama que la ordenanza que lleva desde la anterior legislatura pendiente «se apruebe ya». Así lo manifiesta el presidente de APTUEx, Javier Gutiérrez Rubio: «Es algo que tenía que estar hace mucho tiempo», aunque precisa que, «ahora mismo no hay ninguna tensión en la parte antigua», en referencia las zonas tensionadas por saturación de este tipo de inmuebles. «No hay esa exageración de apartamentos, ni presión», y señala que tampoco hay un problema de gentrificación, «pero lo va a haber».

Cartel de protesta en la calle Caleros por la supresión de aparcamientos. / EDUARDO VILLANUEVA

Regulación

Así, Gutiérrez expresa que «como sigamos así y no haya una regulación que diga hasta aquí hemos llegado, al final se nos puede ir de la mano como ha pasado en ciudades como Barcelona y Madrid». Al respecto, insta al Gobierno local a «adelantarse a hacer una regulación ordenada que sea, por supuesto, totalmente controlada».

Y, aparte, que «beneficie tanto a los vecinos, que sin duda alguna tienen que seguir disfrutando de sus casas y de sus barrios, como a los turistas que vayan a venir».

Gutiérrez, que participó este mes de septiembre en la inauguración del Hilton de Godoy, señala que «hay zonas bastante degradadas» alrededor del hotel, pero que resulta «muy costoso» construir en la parte antigua por las «limitaciones que tiene, tanto con Patrimonio como con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres».

Rehabilitaciones en marcha

Aunque asegura que «estamos haciendo 10 apartamentos en la zona de Caleros; más otros 12 que tenemos previstos». Y apunta que «estamos rehabilitando la parte antigua a coste cero para la Administración. Aparte de rehabilitar la parte antigua, estamos dando un servicio; estamos atrayendo turismo de calidad y familiar».

Asimismo, puntualiza que algunos de los inmuebles que ahora rehabilitan «son casas que se caían a trozos; con ratas, los tejados tirados...Para hacer apartamentos y haciendo negocio puede ser interesante, pero para una persona que quiera vivir aquí es inviable totalmente gastarse un millón de euros en rehabilitar para vivir; a no ser que sea una persona con mucho dinero, porque nunca lo terminaría de amortizar sino es con una rentabilidad turística».

Hilton de Godoy

Considera que la apertura del Hilton de Godoy «es un revulsivo, que nos pone en el foco mundial con una cadena premium, que atraerá mucho turismo americano. Con un turismo que seguirá evolucionando y generando riqueza y empleo».