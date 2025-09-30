Primeros pasos para configurar el presupuesto participativo de Cáceres: "Novedades y un millón de euros"

Primeros pasos, primeras reuniones para la configuración del presupuesto participativo para el próximo 2026.El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha el proceso, que estará dotado con un millón de euros de las cuentas municipales del año próximo.

Importancia

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, destaca que "este procedimiento es una de las herramientas más importantes con las que cuentan nuestros vecinos y entidades para seguir mejorando nuestra ciudad con sus aportaciones y sugerencias".

Para este equipo de gobierno, ha incidido, "es de suma importancia que haya una gran participación de la ciudadanía, entidades y asociaciones, para construir entre todos la ciudad que queremos".

Procedimiento

El procedimiento será igual que el año anterior, aunque se está trabajando para desarrollar una nueva metodología más actualizada, que esperan poder desarrollar en los próximos meses. Una vez publicada toda la documentación en la web, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que los vecinos, vecinas y entidades formulen sus consideraciones o peticiones.

Consejo

Este jueves se celebrarán los consejos de los diferentes distritos de la ciudad para informar del inicio del proceso participativo. Tras los diez días de plazo hábiles y conocidas las alegaciones y demandas presentadas, se convocará el Consejo de Participación. Este órgano seleccionará las propuestas que puedan aspirar a ser informadas.

Proceso

Se solicitará a continuación a los diferentes departamentos del ayuntamiento informes sobre la viabilidad de las propuestas seleccionadas, en el plazo de unos 15 días. Y posteriormente se volverá a convocar al Consejo de Participación para que analicen, estudien y se lleven a dictamen las propuestas que se van a elevar al presupuesto. Una vez finalizada esta fase, se pasará una segunda, publicando en la página web el borrador de presupuestos de 2026. Será expuesto durante varios días para que los ciudadanos puedan conocer las cifras y puedan también opinar y aportar modificaciones.