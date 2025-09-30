El pueblo de Cáceres que 'bebe' de dos ríos

Hay un pueblo en la provincia de Cáceres en el que, depende de la época del año, sus vecinos se abastecen de la Confederación Hidrógrafica del Tajo o del Guadiana. Montánchez supone un enclave simbólico, pues se encuentra sobre la divisoria de aguas que separa ambas cuencas. En invierno, cuando llueve, al municipio le llega el agua de los dos manantiales que tienen en su sierra. En verano, cuando el agua deja de abundar, se aprovechan del embalse de Alcuéscar. Al norte, el río Salor (de la CHT). Al sur, el río Aljucén (de la CHG).

Castillo

Y un lugar tan representativo se utilizó en la jornada de este martes para celebrar una jornada de concienciación medioambiental con motivo del Día Mundial de los Ríos en el Castillo de Montánchez, en el que participaron unos 80 escolares de 1º y 2º de la ESO del instituto del municipio y que contó con la presencia del alcalde, Joaquín Planas, el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, y su homólogo en la CHG, Samuel Moraleda, así como de personal técnico de las administraciones implicadas.

Juegos

Los escolares participaron en un juego de rol por equipos para acercarles al conocimiento sobre la gestión sostenible del agua e incidir en la importancia de la conservación del dominio público hidráulico y los ecosistemas asociados a los cauces. Participaron en cuatro pruebas donde iban logrando gotas de agua simbólicas que finalmente confluyeron en un río mágico compartido.

Objetivos

La jornada tenía por objetivo concienciar sobre la importancia del agua como recurso limitado, insustituible y esencial para la vida, así como poner en valor el papel de las administraciones que colaboran para garantizar su gestión sostenible. Para finalizar, se plantó un árbol en el parque del cementerio y se enterró una cápsula que se abrirá en diez años.

«Hemos aprendido a cuidar el entorno, sobre todo los ríos», dice Dani, un alumno de 1º de la ESO de Montánchez

Testimonios

Dani es un joven de apenas 13 años que participó en el juego en el equipo de los Exploradores y bromea diciendo que «los días de actividades fuera de clase son mejores que los de clase». «Hoy nos han enseñado a no contaminar, a no tirar la basura fuera de las papeleras. Tenemos que reconocer que alguna que otra vez lo hemos hecho mal, pero nos arrepentimos y no volveremos a hacerlo. A partir de ahora, cuidaremos el entorno», finaliza el joven.

Lucía, Sofía y Emma tuvieron la oportunidad de aprender qué animales existen en los ríos cercanos y otras curiosidades sobre el uso del agua en Montánchez: «Jamás nos hubiéramos imaginado que, en nuestro pueblo, se gastasen unos 400 litros cada día por persona», dicen sorprendidas.

Presidentes

Como novedad con respecto a la celebración del año pasado en Piedrahita, asistieron los dos presidentes de los organismos. Yáñez remarcó su apuesta por la sensibilización entre los más pequeños: «El objetivo es dar visibilidad a nuestro trabajo y que conozcan todos los usos del agua». Moraleda, por su parte, incidió en el motivo por el que escogieron este enclave: «Desde el Castillo de Montánchez se pueden observar las aguas que van a la cuenca del Guadiana y las que van a la del Tajo».