Aldabonazo para Capellanías: la ampliación del polígono de Cáceres equivaldrá a 40 campos de fútbol

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó en la mañana de este martes una ampliación de capital para la sociedad Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales S. A. U. (Feisa, que es filial de Extremadura Avante) por un importe de 977.000 euros para dotar a la empresa pública de los fondos y la liquidez necesaria para afrontar las inversiones iniciales y el desarrollo de las actuaciones de inversión en los polígonos industriales de Cáceres y Don Benito.

Consejo de Gobierno

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, señaló que la inversión para la capital cacereña será de 420.000 euros, y servirá para la redacción del proyecto de urbanización. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación, pero un recurso ha paralizado la adjudicación. De esta forma, la Junta apoya un "proyecto crucial" para la ciudad que, una vez finalizado, va a ofrecer una superficie industrial de 374.078 metros cuadrados más (37,4 hectáreas, lo que equivale a unos 40 campos de fútbol).

Colaboración

Se trata de un proyecto que avanza mediante la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de la ciudad, en el que se han completado estudios topográficos e hidrológicos, y está en marcha el estudio ambiental, así como la licitación para la redacción del proyecto de urbanización.

Don Benito

En el caso de Don Benito, se van a invertir 557.932 euros en la electrificación de un polígono que tiene una superficie de 210.375 metros cuadrados, y que se encuentra "muy avanzado", indicó Manzano, tras superar todos los trámites urbanísticos y administrativos, de modo que a día de hoy ya se encuentran reservando esas parcelas. En concreto, se ha publicado ya la licitación de las obras de urbanización, marcando el inicio definitivo del proyecto.

"Compromiso directo"

Se trata de dos polígonos que son "un compromiso directo" de la presidenta de la Junta, María Guardiola. "Nuestro gobierno cumple aquello a lo que se compromete y representan sin duda un impulso económico para nuestra región, para las comarcas en las que están y por supuesto para las ciudades en las que radican".

GALERÍA | La desidía de Capellanías en Cáceres / Carlos Gil

CcGreen

Uno de los proyectos que se verán beneficiados con la ampliación de suelo industrial en Capellanías será el centro de datos CcGreen, que la empresa Nostrum Group promueve al norte del polígono. El pasado mes de junio, la entidad, el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura firmaron un protocolo de actuación para que integrarlo en la ampliación de suelo industrial, por lo que también sería Feisa quien se encargue del proceso de desarrollo de los terrenos que se necesitan para crear la megainfraestructura.

75%

Cabe destacar, por otro lado, que el ayuntamiento cuenta ya con el 75% del suelo industrial de la ampliación de Capellanías para que se instalen nuevas empresas. El consistorio ha rubricado varias permutas con empresas del sector de la construcción y ya cuenta con unas 42 hectáreas de las 56 que pretendía lograr. Eso sí, se está viendo frenado porque el resto de propietarias de los terrenos no están vendiendo. El consistorio no descarta expropiar los terrenos necesarios.