Tres grandes planes para este martes en Cáceres

Este 30 de septiembre, la ciudad ofrece una triple propuesta cultural con proyecciones, espectáculos escénicos y música en vivo.

Proyección del film 'Hombre íntegros'

Este martes 30 de septiembre a las 20.30 horas en la Filmoteca de Extremadura se proyectará el film 'Hombre íntegros', dentro del ciclo de 'Cine Latinoamericano. Un adolescente de 17 años llamado Alf, vuelve a su colegio católico tras un año fuera. Además, ya no se relaciona con sus compañeros populares y atléticos, y se siente atraído por Oliver, un alumno gay. En un intento por disipar los rumores sobre su predisposición, se relaciona con sus antiguos amigos y acaba cometiendo un crimen para demostrar que sigue perteneciendo al grupo.

'Festival Internacional de Danza' en el Gran Teatro

'El Festival Internacional de Danza DZM' se desarrollará este martes 30 de septiembre a las 20.30 horas en el Gran Teatro. La ciudad será testigo de nuevas historias y emociones. "Si eres un apasionado de la danza, esta es tu oportunidad para ser parte de un espacio donde el arte se convierte en diálogo y el movimiento en lenguaje". La apertura de las puertas se realizará 30 minutos antes del inicio y no se permitirá la entrada una vez iniciada la representación. Además, se cancela el derecho de devolución del importe de la entrada.

'Paul Benjaman Band' en el Boogaloo Club

Este martes 30 de septiembre, el Boogaloo Club de Cáceres se convertirá en epicentro del mejor rock y soul americano con la llegada de la 'Paul Benjaman Band', una formación de culto procedente de Tulsa, Estados Unidos, que promete hacer temblar el escenario. El concierto comenzará a las 21.00 horas, en una cita ineludible para los amantes de la música en vivo. Con un directo arrollador y una mezcla vibrante de rock, soul y raíces americanas, la banda llega dispuesta a dejar huella en la escena local. Una noche única con sabor internacional en la que el Boogaloo Club se llenará de energía y buena música.