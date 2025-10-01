Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación

Los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres van a realizar batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad que tienen por objetivo localizar los puntos negros y con mala iluminación que existen en esta céntrica vía. Así lo ha anunciado en la mañana de este miércoles el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, durante la presentación de la Feria Extremeña de la Seguridad que se va a celebrar en la ciudad este fin de semana.

Varias calles

El edil ha reconocido que hay varias calles que necesitan trabajos similares, pero no ha especificado las vías a las que se refiere. Entretanto, los operarios han seguido avanzando a lo largo de la avenida. Iniciaron los trabajos en la zona más cercana a los Juzgados y han seguido subiendo en dirección al Palacio de Congresos y Pabellón Multiusos.

Contexto

Los trabajos iniciaron a comienzos del mes de septiembre tras realizarse durante el verano un estudio sobre el estado actual de la arboleda de la avenida. Esta reacción del consistorio se produjo después de los recientes atropellos, que se llegaron a cobrar la vida de una joven de 29 años el pasado mes de junio. Además, es una demanda histórica de los vecinos, que apuntan también a un exceso de velocidad de los vehículos.

Responsabilidad

En este punto ha querido incidir también Muriel, quien ha solicitado a todos los conductores que conduzcan con una mayor responsabilidad: "Es necesario que reflexionen y se conciencien". Los puntos clave a seguir no pasan por instalar, a corto plazo, sistemas especiales, sino por un mayor control de la vía, una mejora de la visibilidad y de la luminosidad.

Carlos Gil

Contrato inminente

También se está preparando un contrato público para la instalación de más luminarias en la zona "que va a aumentar la iluminación de la vía" y que se publicará "en breve, de forma inminente".

Reuniones

Además, durante este fin de semana van a acudir a la Feria Extremeña de Seguridad varias empresas del sector con las que el consistorio se va a reunir para estudiar la implantación de ciertas medidas, como señalización o pasos de cebra inteligentes.