Los beneficios de plantar árboles en Cáceres: reducen la temperatura entre 2 y 8 grados

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado esta semana la plantación de 32 árboles en la céntrica avenida Antonio Hurtado. Los operarios ya trabajan en la construcción de los alcorques (actuaciones que durarán dos semanas) para hacer realidad una iniciativa que, según el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, persigue un doble objetivo. Por un lado, embellecer la vía y, por otro, conseguir "la tan ansiada sombra para el tránsito peatonal" en una zona "en la que es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas". Pero, con respecto a esto último, ¿hasta qué punto son efectivos los árboles para mitigar el calor?

La reducción de la temperatura

Según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, la ubicación estratégica de los árboles en las urbes puede contribuir a reducir la temperatura del aire entre 2 y 8 grados centígrados. Son varios los estudios que han analizado la diferencia entre zonas urbanas arboladas y otras donde el pavimento cobra todo el protagonismo.

Uno de ellos es el llamado 'Termometrada estatal', para el que, hace solo unos días, 500 personas salieron a la calle para medir la temperatura urbana en tres lugares, a los que denominaron 'infierno' (pavimento sin árboles), 'intermedio' (pavimento con árboles) o 'paraíso' (suelo natural con árboles). En localidades como Chiclana, por ejemplo, llegaron a registrar diferencias de hasta 7 grados entre la primera y la tercera zona.

Sostenibilidad y ahorro

Sea como fuere, este potencial no solo beneficia a los viandantes, sino que es positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad y del ahorro energético. De esta manera, la correcta colocación de los árboles alrededor de los edificios puede reducir el gasto de aire acondicionado un 30% y las facturas de la calefacción (también protegen del frío) entre un 20% y un 50%.

Los árboles juegan, así, un papel importante en la mitigación del cambio climático. También, porque un ejemplar maduro es capaz de absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año, y porque las hojas y la corteza de los más grandes sirven como filtro para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire.

Una característica que, a su vez, beneficia de manera directa a los ciudadanos, mejorando la calidad del aire y permitiendo que las urbes sean lugares más saludables en los que vivir. Igualmente, las investigaciones demuestran que vivir cerca de espacios verdes puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, al disminuir la presión arterial alta y el estrés.

Regular el flujo de agua

Como otra de las virtudes de la plantación de árboles en entornos urbanos, ONU-Habitat recoge la capacidad de los ejemplares maduros para regular el flujo de agua. "Desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y la reducción del riesgo de desastres naturales. Un árbol de hoja perenne maduro, por ejemplo, puede interceptar más de 15.000 litros de agua por año", apunta la organización.

Finalmente, sobresale la cuestión económica, pues la planificación de paisajes urbanos con árboles puede incrementar el valor de la propiedad hasta un 20%, así como atraer turismo y los negocios.